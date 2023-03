ANNONS

Växjö Lakers tar ledningen i semifinalserien mot Frölunda.

Seriesegrarna vinner med 6-2 efter en överkörning i tredje perioden.

– Det var en riktig laginsats, detta visar hur hungriga vi är för att gå hela vägen, säger Växjös Jayden Halbgewachs till C More.

– Vi tappar tålamodet i mitten av matchen och det straffar sig, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg.

Under fredagskvällen inleddes semifinalspelet i SM-slutspelet då seriesegrande Växjö skulle ställas mot Frölunda.

Det blev då Växjö som skaffar sig en liten fördel i serien genom att vinna den första matchen i Vida Arena med 6-2.

I början av första perioden blev ganska avvaktande spel från de båda lagen där de kände lite på varandra men sedan vaknade matchen till liv efter att halva perioden var spelad.

Växjös Martin Lundberg gav då hemmalaget ledningen efter att ha vänt runt och skickat upp 1-0 högt bakom Frölundas stjärnmålvakt Lars Johansson. Bara två och en halv minut senare kunde dock göteborgarna kvittera. Anthony Greco kom i ett fritt läge och skickade distinkt in pucken för 1-1 vilket även var ställningen efter 20 spelade minuter.

– Vi visste att det skulle tajt här i semifinalen. Vi försöker hitta vårt sätt in i matchen och det har gått bra så här långt, säger Greco till C More i första pausen.

Växjö var däremot inte helt nöjda med hur spelet såg ut i första perioden av semifinalserien.

– Det är väl en okej period. Det är väl ganska jämnt men jag tycker vi går bort oss litegrann. De får komma i kontringar som på deras mål så det kan bli bättre, säger målskytten Lundberg.

Frölunda replikerar 🔥 Anthony Greco kommer fri och kvitterar! pic.twitter.com/gG4EXJMsH9 — C More Hockey (@cmorehockey) March 31, 2023

Greco tvåmålsskytt

När den andra perioden började så sprakade dock matchen till.

Anthony Greco fick ett läge redan efter en och en halv minuts spel och då nöp han till och fick in pucken bakom Växjömålvakten Emil Larmi och bortalaget hade tagit ledningen efter dubbla mål av amerikanen.

Precis som i första perioden kom replik snabbt. Redan efter drygt tre minuters spel i andra perioden kom nämligen kvitteringen från Växjö. Lukas Bengtsson fick pucken i offensiv zon och gled sedan in från sargen och snärtade in 2-2.

Det blev sedan en ganska ryckig period med ett flertal utvisningar åt båda håll men inga fler mål.

– Mycket fram och tillbaka, mycket åkningar och en del powerplay åt båda håll så det var kul, säger Bengtsson efter andra.

Frölunda fick spela boxplay tre gånger i andra perioden – men kunde hålla tätt alla gånger.

– Det blev lite sönderryckt här i andra men vi spelade bra i boxen. Vi hade möte i morse och visade deras styrkor och svagheter så vi måste ta bort tid och tvinga dem att göra något som de inte vill göra, säger Frölundabacken Christian Folin.

Halbgewachs hjälte med mål och assist

I inledningen av tredje perioden var det ganska händelsefattigt men efter drygt fem minuter kunde Växjö återta ledningen. Tobias Rieder sköt ett lågt skott som Lars Johansson räddade med benskyddet men pucken studsade då rakt ut till Jayden Halbgewachs som skickade in pucken i det nästintill tomma målet för 3-2.

Med sju och en halv minut kvar att spela kunde Växjö även sätta 4-2 för att avgöra matchen och den här gången agerade Halbgewachs framspelare. Han kom i ett två-mot-ett-läge och spelade då över till danske forwarden Joachim Blichfeld som stötte in 4-2.

– Det var en stor vändpunkt i matchen när vi gjorde de två målen. Det var bra gjort av mina lagkamrater först och jag var bara där för att avsluta. Sedan slog jag bara en passning till Blichfeld som kunde slå in pucken, säger Halbgewachs till C More.

Rönnberg besviken: “Vi tappar tålamodet”

Växjö, som är väldigt skickliga på att försvara sig, stängde då ner Frölunda resten av matchen för att hålla sin 4-2-ledning och Manuel Ågren kunde sedan definitivt punktera matchen med sitt 5-2 mål i tom kasse. Det skulle även bli ett 6-2 i tom kasse där JVM-kaptenen Victor Stjernborg blev målskytt.

Växjö vinner därmed den första semifinalen och skaffar sig en 1-0-ledning i serien. Frölundatränaren Roger Rönnberg var då besviken över hur laget uppträdde.

– Vi får en bra start men sedan tycker jag att vi tappar konceptet och låter Växjö spela på det sättet som de är bäst. Vi tappar tålamodet tyvärr där lite i mitten av matchen och det straffar sig, säger Rönnberg och fortsätter:

– Vi ska se till att det blir en annan typ av match hemma i Göteborg. Det är alldeles för lite kamp och intensitet för att jag ska vara nöjd. Det går i Växjös tempo alldeles för mycket i den här matchen.

Nästa match spelas på söndag i Scandinavium.

Växjö – Frölunda 6–2 (1-1,1-1,4-0)

Växjö: Martin Lundberg, Lukas Bengtsson, Jayden Halbgewachs, Joachim Blichfeld, Manuel Ågren, Victor Stjernborg.

Frölunda: Anthony Greco 2.

Växjö leder serien med 1-0 i matcher.

TV: Studio Oddset Hockey Weekend inför semifinalerna