ANNONS

Nikita Tolopilo har gjort succé i Södertälje den här säsongen.

Nu lämnar han SSK och är klar för NHL-klubben Vancouver Canucks.

Den här säsongen var Nikita Tolopilo en av HockeyAllsvenskans allra bästa målvakter då han gjorde succé i Södertälje.

Han vaktade kassen i 45 av 52 matcher i grundserien och hade då en räddningsprocent på 92,40 (fjärde bäst av ligans målvakter) samt hade 2,10 insläppta mål per match (femte bäst). Han höll även fyra nollor. Även i slutspelet var Tolopilo fenomenal med 91,98 i räddningsprocent och 2,43 insläppta mål per match när Södertälje förlorade mot Mora med 4-2 i matcher.

Klar för Vancouver

Nu ser då målvakten ut att vara förlorad för Södertälje.

Under fredagskvällen presenteras Tolopilo nämligen av Vancouver Canucks och han har skrivit ett tvåårskontrakt med NHL-klubben. Kontraktet har en lönetaksträff på 950 000 dollar (nästan tio miljoner kronor) per säsong och har en lön på 82 500 dollar (ca 855 000 kronor) per säsong vid spel i farmarligan.

– Vi är glada över att ha kommit överens med Nikita, detta bygger på vår talangpool och stärker vårt målvaktsdjup inom organisationen. Han bidrar med en kombination av storlek och skicklighet och han har utvecklats bra under sina två säsonger inom den svenska proffshockeyn där han har varit en av de bästa målvakterna i ligan den här säsongen, säger Vancouvers svenske general manager Patrik Allvin i ett uttalande.

General Manager Patrik Allvin announced today that the club has agreed to terms with goaltender Nikita Tolopilo on a two-year, entry-level contract. pic.twitter.com/K4oEEyaWbl — Vancouver Canucks (@Canucks) March 31, 2023

Den snart 23-årige belarusaren kommer därmed fortsätta sin karriär i Nordamerika.

TV: Svensken är lagkamrat med Connor Bedard – "Han gör sjuka grejer"