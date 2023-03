ANNONS

Niklas Wikegård är i dag en välkänd tv-expert. Här berättar Per Eklund om när Wikegård var tränare för Väsby – och fick honom att satsa på ishockeyn.

– Han jagade mig på alla sätt den sommaren för att få mig att komma och träna, säger Eklund i ett utdrag ur söndagens Old School Hockeyn.

Per Eklund var VM-spelare 1997 och innan det en given spelare i olika landslag, men det kunde lika gärna blivit att han satsade på fotboll där han också var aktuell för spel i Juniorlandslaget. I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY, som ni kan läsa här på söndag, berättar Eklund om när Niklas Wikegård kämpade för att få honom att satsa på hockeyn, vilket han också lyckades med.

– Niklas var 25-26 år då, men för mig var han inte ung utan jag såg honom som äldre. Precis som han gör idag så brann han för hockeyn och har en stor del i min resa. Allt från arbetsmoral till att stå upp, tävla, fysiskt spel…

– Niklas var själv lovande som spelare, men hade problem med knäna. Jag tror att han fortfarande spelade i tankarna fast han var vår tränare. Det var inget roligt när vi visste att vi spelat dåligt. Han var en kravställare. Ville mycket. Ställde krav på sig själv på samma sätt som han gjorde med alla andra.

"Lyfte på någon presenning och hittade mig där under"

Per Eklund spelade inledningsvis både hockey i Väsby och fotboll i Helenelund. Han var bland annat med ”Lunden” i en vänskapsmatch mot Portsmouth på Sollentunavallen. Ibland mörkade Eklund just fotbollen för sin coach i hockeyn.

Foto: Bildbyrån. Niklas Wikegård.

– Jag hade fått en plats i A-laget, men jag tvivlade lite på hur jag ville göra. Niklas har sagt vid något tillfälle att han till och med var in på Hötorget och lyfte på någon presenning och hittade mig där under. Vi var där och köade för biljetter till Bruce Springsteen. Han ville såklart att jag skulle träna.

– Han jagade mig på alla sätt den sommaren för att få mig att komma och träna. Jag var inte säker på om jag ville spela hockey. Det gick samtidigt bra i fotbollen och jag trivdes väldigt bra med det. Jag fick ultimatumet att den 5:e augusti måste jag stå där med trunken ”annars måste jag släppa dig”.

"Det blev sista fotbollsmatchen jag spelade"

Mycket riktigt stod han där med trunken då försäsongsträningen skulle dra i gång.

– Jag hade skrivit kontrakt med Väsby, men inte läst allt finstilt. Efter en träning stack jag ut till Lidingövallen för att spela fotboll med Helenelund. Jag hade en bra kväll där. Kom tillbaka dagen efter med en lårkaka. Dessutom stod det i tidningen att det hade gått bra för mig.

– Niklas stod där med tidningen fint uppslagen på bordet då jag kom till träningen. Han var inte helnöjd med det där och det blev sista fotbollsmatchen jag spelade. Han har både uppfostrat mig lite och har varit en stor del i den hockeyliraren jag blev.

Hela intervjun kommer på hockeysverige.se.

TV: Blir Brynäs sejour i HockeyAllsvenskan ettårig?