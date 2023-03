ANNONS

Västervik åkte ut ur HockeyAllsvenskan – men skulle kunna få gratisplats tillbaka till ligan.

Om Vita Hästen inte skulle klara elitlicensen och bli tvångsdegraderade så skulle Västervik få platsen.

– Det råder det inga tvivel om, säger klubbens nye sportchef Victor Öhman till Västerviks-Tidningen.

Det är ingen hemlighet att Vita Hästen är i ett väldigt utsatt ekonomiskt läge och har stora pengaproblem.

Under de senaste månaderna har det rapporterats om att Vita Hästen skulle behöva få in flera miljoner kronor innan 30 april för att klara elitlicensen. Om de inte skulle få in tillräckligt med pengar på den korta tiden så skulle klubben med största sannolikhet tvångsdegraderas från HockeyAllsvenskan.

– Jag har egentligen ingenting att säga. Förstå mig rätt här nu, men vi jobbar febrilt. Det är en tuff tid om vi säger så, så fort vi har något att meddela så kommer vi att göra det, sade klubbens ordförande Rickard Rauge till Norrköpings Tidningar så sent på onsdagen.

Negativt kval rankas högre än positivt kval

Om Vita Hästen skulle tvångsdegraderas så skulle det uppstå en vakans inom HockeyAllsvenskan och ett annat lag skulle behöva fylla den luckan. Det skulle då bli det högst rankade laget underifrån som får Vita Hästens plats.

Enligt svensk ishockeys tävlingsbestämmelser rankas negativt kval i HockeyAllsvenskan högre än positivt kval i Hockeyettan. Det innebär att Västervik – som åkte ut ur HockeyAllsvenskan – skulle få en gratisplats tillbaka till ligan om Vita Hästen inte klarar elitlicensen.

– Det råder det inga tvivel om, vi har kollat upp det, säger klubbens nye sportchef Victor Öhman till Västerviks-Tidningen.

“Jobbar mot spelare som kan spela i båda serierna”

30-åringen, som precis har klivit in i sin nya roll efter att ha avslutat spelarkarriären, menar att han följer Vita Hästens situation väldigt noga även om han lider med spelarna i klubben som inte kan få sina löner utbetalda.

Om exakt en månad, 30 april, ska alla papper vara godkända och därefter väntas ett beslut kring Vita Hästens existens eller inte tas.

Victor Öhman jobbar därför för båda scenarion eftersom han inte vet vilken serie Västervik kommer få spela i.

– Det är en speciell situation. Just nu jobbar jag mot spelare jag tror skulle klara av att spela i båda serierna eftersom vi inte vet hur det blir. Jag kan inte värva ihop ett lag som ska spela i division 1 och sen ska vi helt plötsligt spela i HockeyAllsvenskan. Jag har några kontrakt ute men inget att presentera ännu, säger han.

