Sara Grahn har inte spelat i landslaget på hela säsongen och har knappt haft någon kontakt med förbundskapten Ulf Lundberg.

Men nu ska stjärnmålvakten spela VM.

– Jag blev faktiskt väldigt chockad då han ringde mig och sa att han ville ha med mig över på VM, säger Grahn till hockeysverige.se.

ARLANDA (Hockeysverige.se)



Sara Grahn är tillbaka i Damkronorna efter att varit ställd åt sidan under hela säsongen. Nu är hon en av tre målvakter som ska vakta kassen för landslaget under VM i Brampton. Några dagar innan Grahn fick beskedet att hon var uttagen besökte förbundskaptenen, Ulf Lundberg, Luleå. Men hon fick då inga indikationer på att hon skulle få ett samtal av honom bara dagarna efter.

– Nej, det hade jag faktiskt inte, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag blev faktiskt väldigt chockad då han ringde mig och sa att han ville ha med mig över på VM, säger Sara Grahn till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag blev såklart väldigt chockad på ett positivt sätt och det var ingenting jag hade räknat med.



Någon direkt tvekan att tacka ja fanns inte hos Luleåmålvakten, trots att Ulf Lundberg inte haft med henne under säsongen.

– Nej, egentligen inte. Klart att jag frågat mig vart det kom ifrån att jag nu är med. Som Ulf sa har jag gjort ett otroligt bra slutspel och han har sett hur jag spelat.

– Jag har såklart varit tveksam under åren, om jag vill spela i landslaget något mer. Någonstans har jag känt att jag inte är riktigt klar med det och har haft dörren öppen hela tiden för att fortsätta spela.

Har du tackat nej under säsongen eller bara ställd åt sidan?

– Vi har egentligen haft noll kommunikation under säsongen. Vi har såklart sagt hej och “hur mår du” till varandra några gånger, men inte pratat hockey.

– Det kanske också var därför jag fick en sådan chock över att han ville ha med mig.



Vad sa din mentor ”Pecka” Alcén när du ringde och berättade att du var tillbaka i landslaget?

– Han sa direkt att jag skulle åka, utan tvekan. Han tycker att jag är värd det och ska ta vara på alla chanser som jag får nu i slutet av karriären.



I slutet?

– (Skratt) Det är mer i slutet än i början i alla fall.

Sara Grahn på en träning i Aurora, Kanada inför stundande VM. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

“Ser det som en rolig utmaning”

Nu ska Sara Grahn tävla mot Emma Söderberg och Tindra Holm om förstaspaden i VM.

– Det ska bli jättekul. Båda har haft fantastiska säsonger på andra sidan och gjort väldigt bra ifrån sig. Framför allt har dessutom Emma två fantastiska mästerskap bakom sig.

– Jag ser det bara som en rolig utmaning och får jag spela kommer jag göra mitt bästa för att det ska gå bra såklart.



Du är 34 år ung, spelat många OS, VM, vunnit SM-guld och så vidare, hur ser du på din roll idag jämfört med när du kom med i landslaget 2005?

– Det här med roller är alltid svårt. Jag försöker bara vara mig själv. Vara så lugn som möjligt inför dom yngre så dom ska hålla sig lugna i sådana här situationer, känna sig trygga med att dom kan vara sig själva.

– Ju bättre man mår desto bättre presterar man. Jag vet själv hur det kan vara. Är man alldeles för nervös blir det lite för mycket av det. Det gäller att hitta en fin balans i det för att prestera bra.

Man säger ofta att ni rutinerade ska dela med er av era erfarenheter, vad är det egentligen för erfarenheter ni delar med er av?

– Det landar alltid i att det är hockey vi spelar, vilket vi gör varje dag. Att få ut det budskapet så alla känner sig avslappnade och verkligen kan njuta av stunden som ligger framför dig. Det är då man hittar något speciellt tillsammans.



Det är ett ungt lag som åker till VM, hur ser du på din roll med tanke på det?

– Att den inte är viktigare än någon annans. Alla pusselbitar är viktiga i ett lag, unga som gamla. Det gäller att hitta balansen där.

– Vad jag har hört om hur det varit innan så har det varit en otroligt bra gemenskap under dom tidigare turneringarna, så jag ser det inte som något svårt att komma in i det här.

“Har fått hårdare konkurrens”

Luleå vann ”som vanligt” guld den här säsongen. Sara Grahn menar att en stor anledning till det är det stora erfarenhet gruppen besitter.

– Vi har varit en så stark grupp under många år. Dessutom fick vi in några starka pjäser under försäsongen som gjorde att vi blev än ännu starkare grupp.

– Jag har svårt att säga vad det är vi gör, men vi har en härlig vinnarkultur och vet vad som krävs för att stå där som mästare mot slutet. Vi är aldrig nöjda, tränar stenhårt varje dag för att vi vill bli bättre.



Är det högt till tak i omklädningsrummet?

– Ja, det skulle jag säga. Vi har många finska spelare och dom är ärliga och säger rakt ut vad som är fel eller vad som är bra. Alla vågar säga vad dom tycker och tänker.

– Det skulle jag säga mycket beror på Jenni (Hiirikoski) som lagkapten, att hon lyfter frågor och ställer frågor oavsett om det är bra dåligt.



Är du en person som lyfter frågor i gruppen?

– Absolut, det kan jag vara. Jag kan också var den som inte säger någonting. Det beror helt och hållet på läget.

Luleås målvaktsduo var bäst i ligan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Sara Grahn slutade trea i SDHL:s målvaktsliga efter lagkamraten, Frida Axell, och SDE:s Lindsey Post. Hon slutade på fina 92.8 i räddningsprocent.

– Jag skulle säga att min säsong varit lite upp och ner med ett fantastiskt bra slut. Jag har förlorat en match efter full tid, så någonstans har jag gjort något bra också, säger Sara Grahn med ett leende och fortsätter:

– En speciell säsong där jag fått en hårdare konkurrens av Frida (Axell), vilket varit fantastiskt bra för mig. Jag har spelat färre matcher och samtidigt inte varit i väg med landslaget. Det har gjort att jag haft svårt att hitta rytmen under säsongen och komma in i det här med ”varannan match” grejen. Det föll sig bättre och bättre ju längre säsongen gick och jag fick ut mer av spelet.



Just konkurrens med landslagsmålvakten, Frida Axell, är något Sara Grahn gärna lyfter fram som något positivt.

– Det har varit jättebra. Hon har en fantastisk talang och framtiden för sig. Hon tävlar mot mig 100 procent varje dag. Jag vill inte vara sämre än henne och det har då såklart krävt mycket av mig också. Jag ser det bara som positivt.

“Där kan det hända roliga saker”

Du var 13 år när du 2001 debuterade för Örebro, spelat 15 stora OS- eller VM-turneringar, du är prenumerant på SM-gulden och så vidare, vad är det som triggar i gång hos dig och gör att du vill köra i gång då hösten närmar sig?

– Det är en fråga jag ställer mig själv också, säger VM-målvakten med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag tycker det är förbaskat kul fortfarande och känner mig inte klar. Jag har mer i mig och det är också vad som triggar mig, att jag inte riktigt ännu är nöjd.

– Dessutom gillar jag att spela i Luleå och förutsättningarna som dom ger oss, men också sammanhållningen vi har, bra och nära vänner jag vill spela tillsammans med lite till.



Har tanken slagit dig att lägga ner karriären som spelare?

– Någon gång kanske en sådan tanke kommit. Kanske i november när jag varit trött och det varit deppigt (skratt). Det är inget jag tagit seriöst och jag har inte varit där ännu utan det är mer om jag gjort en dålig prestation och tänkt ”Nej, du får det vara”.

Sara Grahn ser fram emot att spela VM igen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vilka förväntningar ska vi ha på er prestation i VM?

– Först skulle jag säga att vi ska ha fokus på match till match. Ta matchen som kommer och göra den 100 procentig.

– Om jag ser till helheten känns en kvartsfinal väldigt rimligt för oss. Efter det kan allt hända. Får vi till en bra match där kan det hända roliga saker.



Även om du inte spelat med det här laget antar jag att du sett laget spela, vad ser du är den här gruppens styrka?

– Det har varit mer driv, självförtroende och pondus när dom spelat. ”Här är vi”. I någon match mot Finland rann det i väg lite. Annars tycker jag det finns en attityd framåt, att vi går för det mer än vi gjort innan.



När man är i Brampton och ska turista, vad får man inte missa då?

– Ingen aning. Jag har inte kollat någonting. Av det jag har hört ska Brampton vara en riktigt håla. Om det är sant har jag ingen aning om. Jag hoppas i alla fall att det kommer komma mycket folk på våra matcher.



Är det dags för Sara Grahn att spela en VM-final i år?

– Det hade varit häftigt och inget jag tackat nej till, avslutar Sara Grahn med ett leende.