Luleå håller serien vid liv.

Luleå håller kvartsfinalserien vid liv.

Bortalaget vinner med 1-0 mot Växjö för att tvinga fram en ny match uppe i Norrbotten.

– Det var en riktigt härlig laginsats, säger Joel Lassinantti som höll nollan igen.

I onsdags skaffade sig Växjö matchboll genom att vinna efter förlängning uppe i Luleå. I och med 3-1-ledning i matcher kunder smålänningarna alltså avgöra serien vid seger under fredagskvällen.

Det lyckades de dock inte med. I stället var det Luleå som vann med 1-0 för att tvinga fram ytterligare en match i serien.

Länge, länge var det mållöst och som vanligt i den här kvartsfinalserien var det lite småtjurigt, en hel del snack mellan lagen samt målsnålt.

Oväntade segerskytten

Efter 47 minuter utan ett mål bröts dock till slut likaläget och det var en lite oväntad spelare som klev fram för att ge Luleå ledningen. Jonas Berglund bröt in till mål och lade sedan kyligt in pucken mellan benen på Emil Larmi för 0-1 i matchen.

– Jag försöker lägga pucken mellan benen och den gick in vilket var skönt. Det var en jävla krigarinsats, hela vägen från “Lassi” till sista man. Vi ger inte upp, säger Berglund till C More.

Jonas Berglund spräcker nollan! @LuleaHockey i ledning mot Växjö. pic.twitter.com/VG4HmCkr2Q — C More Hockey (@cmorehockey) March 24, 2023

Lassinantti håller nollan igen

Växjö skapade sedan tryck för att få in en kvittering men Joel Lassinantti storspelade återigen och stoppade allting han fick på sig. Lassinantti höll alltså nollan i matchen för att se till att Luleå kunde vinna matchen. Luleås målvakt har alltså hållit nollan i båda matcherna som laget har vunnit i kvartsfinalserien mot Växjö.

– Det var en riktigt härlig laginsats och då blev det 1-0, en härlig seger. Det var skönt att det studsar vår väg i dag, jag tycker vi steppar upp i andra och tredje perioden, säger Lassinantti till C More.

Luleå tar sin andra 1-0-seger mot Växjö och reducerar med andra ord serien. Växjö leder dock fortsatt serien med 3-2 i matcher och har en ny chans att säkra avancemang till semifinal vid seger uppe i Norrbotten på söndag.

Växjö – Luleå 0–1 (0-0,0-0,0-1)

Växjö: –

Luleå: Jonas Berglund.

Växjö leder med 3-2 i matcher.

