Dylan Ferguson gjorde i natt sin första NHL-match från start. Då stod 24-åringen för 48 räddningar och vann matchen med 2-1 åt sitt Ottawa Senators.

– Det håller fortfarande på att sjunka in, om jag ska vara ärlig, säger målvakten till NHL.com.

Ottawa Senators slängde in Dylan Ferguson i kassen i nattens match mot Pittsburgh Penguins. Målvakten hade endast spelat elva AHL-matcher tidigare under säsongen och har tidigare under karriären spelat mest i ECHL.

När han i natt fick chansen från start i NHL för första gången någonsin visade han dock klass.

Rakell enda målskytt för Penguins

24-åringen spikade igen och släppte bara ett av 49 skott förbi sig när Ottawa Senators tog en tung seger mot Pittsburgh.

– Det håller fortfarande på att sjunka in, om jag ska vara ärlig. Mitt största fokus var att gå ut där och vara mig själv. Att inte försöka vara något utan stanna i ögonblicket. Det känns som att jag gjorde det, säger burväktaren.

Samtidigt som Dylan Ferguson spikade igen gjorde Thomas Chabot och Drake Batherson ett mål var. Den sistnämndes mål kom med drygt två minuter kvar, vid ställningen 1-1.

Rickard Rakell gjorde Pittsburghs enda mål i matchen.