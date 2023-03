I ett svängigt möte drog Örebro till slut det längsta strået. Trots att Timrås förstakedja studsade tillbaka - och låg bakom drömmål.

– Pucken går som på ett snöre där alla fem spelare på isen är inblandade, säger Sanny Lindström under matchen som slutade 4–3 till bortalaget.

Första mötet i kvartsfinaleserien mot Örebro blev ett bottennapp för Timrås förstakedja. Trion, Magnus Pääjärvi, Robin Hanzl, Jonathan Dahlén hade nämligen minus tre i plus/minus-statistik i 1–4-förlusten och var inte alls de stöttepelare laget behövde.

Men i dagens returmöte, på Timrås hemmaplan, visade man direkt en hög nivå.

– Jag undrar om man har fått en liten uppsträckning i örat, både Dahlén och Hanzl, med tanke på att de var så pass svaga, säger C Mores expert Sanny Lindström i sändningen.

Det dröjde nämligen endast 3.20 av första perioden i andra mötet innan samtliga i första femman var inblandad i ett mål som kortfattat kan beskrivas som hockeygodis.

Dahlén vände bort en försvarare, hittade Jakob Stenqvist på blålinjen som spelade fram andra backen, Elmeri Eronen. Eronen visade därefter hög nivå när han petade in 1–0 mellan benskydden på Örebromålvakten.

– Otroligt vackert mål. Bland de vackraste jag har sett i ett slutspel måste jag säga, fyller Niklas Wikegård i.

Eronen själv menade däremot att det endast var tur.

– Jag hade tur. Överlag en bra period. Vi hade många bra chanser, säger han till C More.

DRÖMSTART för Timrå! Kolla vilket spel 🤩

Problem med utvisningar: “Går inte”

I den andra perioden tog sig sedan Örebro in i matchen mer och mer. Två mål på dryga två minuter hade vänt mötet.

Men perioden var inte slut än. Utvisningarna ställde till det för gästerna som släppte in Timrå och Jonathan Dahlén som med sin andra assist för dagen spelade fram Emil Pettersson till en kvittering i powerplay.

– Vi kommer ut bra och får matchen dit vi vill i andra, sen går det inte att behålla det när man tar utvisningar, så enkelt är det, säger Örerbros första målskytt William Wikman till C More.

Trots Wikmans besvikelse över utvisningarna var det precis det som inledde den tredje perioden. Timrå fick ett nytt läge i powerplay och tog vara på det genom Stenqvist, efter assist av Albin Lundin och Robin Hanzl.

– Vi är i ett bra läge. Vi har en bra ledning och måste bara fortsätta spela, säger Dahlén till C More under sista perioden.

Gav inte upp

Örebro gav sig däremot inte. Ett skott som ändrade riktning gav 3–3 med cirka åtta minuter kvar att spela och sedan dröjde det bara några minuter till innan bortalaget fick jubla igen. Linus Fröberg bråkade in ett ledningsmål för Örebro och på bara några minuter hade matchen vänt.

Timrå tog en time out, men fick inget utdelning. Matchen spelades av och Örebros andra raka seger i matchserien var ett faktum.

– Det svängde fram och tillbaka, skönt att ta segern, säger Örebros Filip Berglund till C More.

