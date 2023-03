“Få slut på lidandet. Få bara slut på det”. Ungefär så tror jag samtliga Brynässpelare känner efter kvällens förlust. Dagarna fram till nästa match kan vara de längsta i deras liv.

“Det är först till fyra som gäller”, har Brynässpelarna upprepat som ett mantra. Men jag tror att alla innerst inne förstod att det var den här lördagen i Gävle som man hade den där sista livlinan. Den där sista chansen att väcka liv i matchserien.

Och ja, när Johan Larsson kastade in 3-3 via en motståndarskridsko levde fortfarande hoppet i Gävle. När Adam Ollas Mattsson satte sitt tredje mål för kvällen och avgjorde med en dryg minut kvar var det, med all sannolikhet, spiken i Brynäs SHL-kista.

Det känns både osannolikt, och väldigt väntat, att man till sist skulle skriva orden att Brynäs nog kommer spela i HockeyAllsvenskan nästa säsong. Det har helt enkelt varit på gång under en lite för lång tid för att det nu skulle ses som en chock. Och att man ska vinna fyra raka matcher, eller att Malmö i tidernas flow helt plötsligt ska förlora fyra matcher, det finns helt enkelt inte på världskartan. Det är så gott som omöjligt.

“Måste vara en fruktansvärd känsla”

Och det tror jag Brynässpelarna innerst inne också förstår. Eller, åtminstone tänker, Nu blir de här tre dygnen tills dess att nästa match startar sannolikt bara en lång väntan på att lidandet ska vara över. Nu tror jag ärligt talat att det mer eller mindre kommer kännas som en befrielse för många spelare när det häl väl är över.

Det måste vara en fruktansvärd känsla.

Jag utgår ifrån att spelarna får en ledig söndag. Kanske en möjlighet att tänka på annat. Kanske en chans att få upp humöret. De som lyckas med det borde hyras in som föreläsare i hela landet. Det borde, även det, också vara så gott som omöjligt.

Brynässpelarnas resa ned till Malmö kommer sannolikt vara en resa till deras egen slakt. Till Brynäs sex långa decennier som högstaligalags begravning. Det är möjligt att de kan knycka någon match (även om inget tyder på det), men det skulle bara dra ut på deras lidande ännu mer. Det är naturligtvis inte ord som sägs i laget, men det är lika självklart tankar som tänks.

Ove Molin sade efter matchen att “uppförsbacken är längre, men är det någon backe vi ska klättra upp i i vårt liv är det den här”.

Jag hade trott honom, om Brynäs hittat ett sätt att vinna den här matchen. Då hade jag i alla fall tänkt tanken att de kanske knäckt koden, och lyckats bryta Malmös alldeles sanslösa form. Men nu? Nu är det ord som Ove Molin måste säga. Ord som han kanske tror på - men som det kommer bli svårt att få 22 spelare i olika delar av karriären, med olika kontraktssituationer och med olika hjärta för Brynäs, att faktiskt köpa. En vinst på tisdag, vilket skulle vara en skräll, skulle med största sannolikhet inte vara mycket annat än en konstgjord andning.

Tänker på Kenth Larsson

Det går heller inte att göra annat än att berömma Malmö Redhawks i den här serien. De har hamnat i underläge i alla matcher, men hittat vägar att vinna. I match ett och två har det inte ens varit något snack om saken. Idag var man spelmässigt sämre, men vad gör det, när man har nya spelare som kliver fram precis hela tiden? När man har en målvakt som gör de där räddningarna som motståndarnas målvakt inte gör? När man lyckats få in ett lugn i både laget och klubben, trots att man spelar sina viktigaste matcher på många år? När man lyckats lura varandra att det här är som ett “slutspel” och att det inte finns något roligare än att spela matcher som betyder något? När Fredrik Händemark, bröderna Sylvegård, Adam Ollas Mattsson, bröderna Lauridsen och till och med Carl Söderberg spelar sin finaste hockey för säsongen?

Malmö har nio raka segrar. Redan på tisdag har man chansen att nå tvåsiffrigt. Och därmed säkra ett nytt SHL-kontrakt.

Jag tänker också lite extra på Kenth Larsson i kväll. Vem är det, undrar ni nu?

I femtio (50!) år har Kenth Larsson varit speaker på Brynäs hemmamatcher. Aldrig under dessa år har Brynäs tillhört något annat än högstaserien.

Ikväll kan det ha varit sista matchen som så var fallet.

Nästa gång Kenth Larsson hälsar besökarna välkomna till Monitor ERP Arena kan det vara till en hockeyallsvensk premiär.

