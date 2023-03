Leksand hade chansen att stänga serien mot Rögle. I den tredje perioden, vid ställningen 2-2, avgjorde Rögles Linus Sandin i numerärt underläge – med skåningarnas första skott i perioden.

– Det är inget skönlir men vi ville inte att säsongen skulle ta slut, säger matchvinnaren Linus Sandin till C More efter matchen.

Ett tidigt mål av Mikael Ruohomaa gav Leksand ett bra utgångsläge i matchen mot Rögle. Dalalaget, som hade chansen att stänga den tre matcher långa serien, red på vågen av det tidiga målet och fortsatte att skapa chanser.

Det kom då också ett 2-0-mål av Patrik Norén i slutet av den första perioden.

Men Rögle svarade snabbt via Anton Bengtsson och fick med sig 2-1 in i den andra. Väl där kom också kvitteringen via William Wallinder. Rögle låg sedan på för ett ledningsmål i den andra perioden, utan framgång.

I den tredje svängde matchbilden helt.

Leksand dominerade totalt och skapade chans på chans på chans. Efter halva perioden stod det 11-0 i skott till dalalaget. Då hittade Linus Sandin ett friläge i numerärt underläge – och gjorde mål på Rögles första skott i perioden.

37-11 i skott på mål

Ett mål som chockade Leksand och som innebar 3-2 i matchen.

– Vi krigar. Det är en otrolig krigarmatch. Det är inget skönlir men vi ville inte att säsongen skulle ta slut, säger Linus Sandin i C Mores sändning.

Leksand fortsatte sedan att skapa lägen då Anton Lindholm hade en puck i ribban och Matt Caito missade ett vidöppet mål. Masarna tog sedan ut målvakten och fortsatte att bombardera Christoffer Rifalk i målet. Men målvakten gjorde en supermatch och motade allt som kom hans väg. Totalt fick Leksand iväg 38 avslut på mål. Att jämföra med Rögles elva.

I den tredje perioden var skotten 20-2 i Leksands fördel.

Nu är matchserien utjämnad. Den tredje och avgörande matchen spelas under tisdagskvällen i Leksand.

TV: Grundseriens tre snyggaste SHL-mål