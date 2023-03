Det hann spelas 1:24 minuter i åttondelsfinalen mellan Luleå och Oskarshamn innan det small till.

William Worge Kreü fick matchstraff direkt efter en armbågstackling på Luleås Brendan Shinnimin.

– Jag har inga problem med beslutet att det blir matchstraff. , säger C More-experten Staffan Kronwall.

Under lördagseftermiddagen inleddes SM-slutspelet för herrar då åttondelsfinalerna börjar. Det small då direkt i matchen mellan Luleå och Oskarshamn.

Redan efter 1:24 minuters spel så delade William Worge Kreü ut en tackling som tog högt upp på Brendan Shinnimin.

– William Worge Kreü med en rejäl propp på Brendan Shinnimin. Oj, den kändes ända upp hit på tionde bänkraden. Shinnimin lämnar direkt, säger kommentatorn Johan Edlund.

Efter att situationen videogranskandes så fick William Worge Kreü matchstraff för armbågstackling och Luleå fick alltså spela fem minuter i powerplay.

– Han tajmar på att Shinnimin ska gå längs sargen. När Shinnimin skär in så spelar det ingen roll, Worge Kreü är lite för tidig in i situationen och då tar den så där. Armen kommer upp där och frågan är om kontakten tar i huvudet eller ej, säger C Mores expert Staffan Kronwall och fortsätter:

– Jag tycker Shinnimin sätter sig själv i en onödig risk, med det sagt så kan den här tacklingen absolut räknas som en femminutare. Jag har inga problem med beslutet att det blir matchstraff.

Brendan Shinnimin återvände sedan även till spel för Luleå.

Matchstraff på Worge Kreü efter den här situationen ❌ pic.twitter.com/gsQJ6oGbSu — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2023

Shinnimin blev målskytt

Luleå lyckades dock inte göra mål på fem minuter och i stället kunde Oskarshamn ta ledningen direkt efter att utvisningen var slut. Då var det självklart poängkungen och Guldhjälmen-vinnaren Antti Suomela som höll sig framme och satte 0-1 i matchen.

Hemmalaget fick sedan straff strax därefter men Niklas Olausson lyckades inte göra mål och Oskarshamn behöll sin ledning – men bara tillfälligt.

Luleå kvitterade nämligen och vem var det om inte just Brendan Shinnimin som gjorde 1-1-målet då han var oskadd efter tacklingen som han fick tidigare. Oskarshamn återtog dock ledningen efter mål av Lukas Pilö och ställningen var 1-2 efter första perioden.

Matchen pågår.

