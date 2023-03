Jayce Hawryluk byter NHL-organisation.

Den tidigare Skellefteåspelaren trejdas nämligen från Ottawa Senators till New Jersey Devils.

Förra säsongen spelade Jayce Hawryluk i Skellefteå och gjorde 19 poäng (8+11) på 39 matcher i SHL men blev sedan inte kvar i Västerbotten. Han återvände då till Nordamerika för spel i AHL med Belleville Senators.

Efter att ha spelat för Ottawas AHL-lag den här säsongen står det nu klart att Hawryluk trejdas. Ny klubbadress blir i New Jersey Devils organisation.

Roster update: The #Sens have traded forward Jayce Hawryluk to @NJDevils in exchange for future considerations. — Sens Communications (@Media_Sens) March 10, 2023

Trade Deadline i NHL har redan passerat vilket innebär att Hawryluk inte kommer tillåtas att spela i NHL under resterande del av den här säsongen. Under fredagskvällen är det dock Trade Deadline i AHL och han kommer därför att ansluta till New Jerseys farmarlag Utica Comets för resten av årets säsong.

Jayce Hawryluk har gjort åtta poäng på 19 matcher för Belleville Senators i AHL tidigare den här säsongen. Totalt har han spelat 98 NHL-matcher och 167 AHL-matcher under sin karriär.

