Efter deadline-flytten från Toronto till Washington har Rasmus Sandin gjort succé.

Efter sin andra match och sin femte poäng berättar han nu om förtroendet han har fått.

– Nu är det upp till mig att fortsätta spela bra och hålla fast vid den platsen, säger 23-åringen.

Rasmus Sandin har klivit in i Washington Capitals och tagit för sig direkt. Succédebuten där han stod för ett hattrick av assist följde han upp med två ytterligare poäng, varav ett hans första i den nya tröjan.

Allt detta har kommit efter flytten från Toronto och med ett större ansvar. Den 23-årige backen har matchats i ett första backpar och fått en hel del speltid i powerplay. I en intervju efter mötet berättade han om det stora förtroendet han fått i den nya klubben.

– Det betyder mycket. Det är självklart väldigt kul att de har den tron på mig. Nu är det upp till mig att fortsätta spela bra och hålla fast vid den platsen. Det har varit väldigt kul, kul att tränarna tror på mig, säger Rasmus Sandin till reportrarna i omklädningsrummet.

"Han har varit en extra hjälp"

Den Uppsala födde backen var inne på sin fjärde säsong i Toronto och fick beskedet att han blivit trejdad under en träning precis inför NHL:s deadline. Men den hastiga flytten verkar inte ha påverkat Sandin märkbart.

– Det är riktigt kul. Först och främst bara att komma in här och se hur tajt den här gruppen är. Det känns så bra att vara en del av det. Sedan jag kom in under den första frukosten har alla killarna välkomnat mig med öppna armar. De har gjort det väldigt enkelt för mig, säger han.

En stor del till den smidiga övergången har varit en av de nya svenska lagkamraterna, Nicklas Bäckström. En spelare som Sandin även berättar att han sett upp till tidigare.

– Det är klart att jag visste vem han var. Det var en kille som jag såg upp till när jag var yngre. Jag ser upp till honom fortfarande. Vilken spelare han är och vilken kille han är. Han har varit en extra hjälp och det är lättare att komma hit när han visar mig runt och hjälper mig. Jag kände honom lite förut, men nu känns det som att jag alltid har känt honom, säger Sandin.

TV: Efter succédebuten: Rasmus Sandin målskytt trots dubbla missar