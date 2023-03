Bara en timme innen övergångsfönstret stängde fick han sin drömflytt.

Nu har Erik Borg gjort sitt första SHL-mål.

– Det är alldeles underbart såklart. Framförallt att få göra det här i Scandinavium, säger Borg till C More.

Säsongen 2015/16 gjorde han sina två första framträdanden i SHL då han drog på sig Frölundas tröja, men sedan dess har han kämpat sig uppåt igen genom HockeyEttan och HockeyAllsvenskan.

I kvällens möte med Oskarshamn fick den nu 26-årige Erik Borg göra sitt första SHL-mål i karriären när han sprätte dit 1–0 på en retur. Allt detta bara några veckor efter att han fått sin drömflytt tillbaka till klubben under den sista timmen av övergångsfönstret i februari.

– Det var snabba puckar. Jag hade inte fått någon signal alls att jag skulle göra något annat än att stanna i Vita Hästen resten av säsongen. Det kom lite som en chock, men det kändes självklart väldigt kul, berättade Erik Borg för hockeysverige.se i slutet av februrari.

“Alldeles underbart”

Sedan Borgs ankomst i Frölunda har det blivit sju matcher, men inget mål - fram till ikväll. Totalt står han nu på fem poäng (1+4) på åtta framträdanden.

– Det är alldeles underbart såklart. Framförallt att få göra det här i Scandinavium där man har vuxit upp. Det är mycket familj och vänner på plats. Det var bara att sprätta till den så det var underbart, säger Borg till C More efter sitt mål.

Trots målet åkte däremot Frölunda på en snabb kvittering av Oskarshamn. Ett mål som var Hampus Platos första för säsongen.

– Det var skönt att den gick in. Det var på tiden, säger Plato till C More.

Frölunda återtog ledningen genom Loui Eriksson senare i den första perioden.

Matchen pågår.

