Uppgifter: Klubbarna som gör upp om Klingberg

John Klingberg lär flytta på sig inför kvällens deadline. Nu uppger insidern Frank Seravalli att två klubbar är intresserade.

Redan när John Klingberg i somras skrev på sitt ettårskontrakt med Anaheim drogs slutsatsen att han skulle trejdas vid deadline. Men frågan är var den svenske backen kommer hamna.

Nu pekar Daily FaceOffs insider Frank Seravalli ut två möjliga destinationer. Han pekar ut Seattle Kraken och Tampa Bay Lightning som två lag som visar intresse och håller koll på vad det skulle kosta att få in Klingberg i laget. Seattle har det spekulerats i under en längre tid, men Tampa Bay-ryktena har tagit fart idag.

30-årige Klingberg har gjort 24 poäng (8+16) på 50 matcher den här säsongen. Han sattes åt sidan i Anaheims senaste match, just med tanke på kvällens deadline.

Believe #GoBolts are among the teams monitoring price today on John Klingberg.



They're running low on assets, as we all know, but could clear enough cap space by getting #NHLDucks to take back Philippe Myers and run Klingberg salary through third-party broker.