HockeyAllsvenskans grundserie närmar sig sitt slut. Hockeysverige.se har därför bett C Mores expert Mikael "Daggen" Eriksson att plocka ut seriens bästa forwards den här säsongen.

Under säsongen har vi nästan varit bortskämda med det stora antalet målskyttar som kontinuerligt hittat nätet. Spelare har återvänt till klubbar och levt upp eller överträffat förväntningarna. Som allt så ofta leder detta till debatter kring vem det är som faktiskt är bäst. Kanske är det stjärnan som leder sitt lag toppen, eller är det prickskytten som sticker ut i ett lag strax under de främsta.

Mikael “Daggen” Eriksson gjorde totalt 14 säsonger i HockeyAllsvenskan innan skridskorna hamnade på hyllan 2022, efter lång och trogen tjänst i BIK Karlskoga. Idag har han tagit sig an rollen som expert i C More och följer fortsatt händelseförloppet i ligan med spänning.

När det nu återstår tre omgångar av grundserien bad därför Hockesverige.se “Daggen” att ranka säsongens tio bästa forwards.

23 år | 45 matcher | 35 poäng (11+24)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Jag gillade alltid Kalle under åren vi möttes, men det har känts som att det finns mer att ta av. I år har han fått alla sakerna på plats och har egentligen allt för att spela i SHL, vilket han visar upp varje kväll just nu. Han var länge, tillsammans med Anton Heikkinen och Axel Sundberg med i den kedja som drev detta Mora framåt.

Kalle Miketinac. Foto: Bildbyrån.

37 år | 42 matcher | 38 poäng (11+27)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Mr. Hästen. Skulle detta vara en lista över de bästa spelare som spelat i HockeyAllsvenskan så hade han varit med där också. En artist och en av de mest sevärda spelarna jag sett. Utan honom, inget "Hästen".

Marcus Eriksson. Foto: Bildbyrån.

25 år | 4 matcher | 7 poäng (1+6)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Visade upp sin klass senaste gången han var i HockeyAllsvenskan. Ser ännu bättre och starkare ut på isen nu. Det bästa nyförvärvet under säsongen och gör även Björklöven till de stora favoriterna till att ta steget upp.

Jens Lööke. Foto: Bildbyrån.

23 år | 42 matcher | 40 poäng (21+19)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Han fick det stora genombrottet under förra året och fortsätter resan även i år. En av de bästa spelarna i 5-mot-5-spelet. Han har en grym balans och är stark i kroppen vilket gör att han är riktigt svår att ta pucken från.

David Lilja. Foto: Bildbyrån.

27 år | 47 matcher | 40 poäng (27+13)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Jag älskar hans attityd och den glädjen han visar där ute. Han tar ingen skit och kan reta gallfeber på spelare. Han är även otroligt bra på att skapa chanser helt på egen hand ute på isen.

Mikkel Aagaard. Foto: Bildbyrån.

28 år | 49 matcher | 59 poäng (25+34)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Han har dominerat poängmässigt i år. Han har den fina fina kvalitén att inte synas under en match, men ändå stå på två mål och två assist när det är slut. Han är den spelare som jag tycker har de spetsigaste kvalitéerna offensivt.

Nick Schilkey. Foto: Bildbyrån.

29 år | 41 matcher | 46 poäng (11+35)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Ett passningsgeni och en powerplay-kung. En av de svåraste spelarna jag har mött i den spelformen.

Daniel Ljunggren. Foto: Bildbyrån.

25 år | 25 matcher | 26 poäng (12+14)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Jag tycker att man ser betydelsen av Josh nu när han är skadad. MoDo har inte alls samma tyngd när han är borta. Han gör att omgivningen blir bättre och är en spelare som är bra i båda riktningarna.

Josh Dickinson. Foto: Bildbyrån.

32 år | 47 matcher | 46 poäng (11+35)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Seriens bästa center och en av de bästa tvåvägsspelare som har varit i ligan. Jag är imponerad över hur han driver detta Djurgården med sitt spel, men även med sin attityd och vinnarinstinkt.

Marcus Kruger jublar med Olle Liss. Foto: Bildbyrån.

37 år | 42 matcher | 57 poäng (27+30)

Mikael "Daggen" Eriksson:

– Linus har bedrivit en egen cirkus där ute denna säsong. Jag har sällan sett en spelare dominera hela isen som han gjort. Det finns ingen spelare, enligt mig som betyder så mycket för sitt lag som Linus gör för SSK. Viktigt att han kommer tillbaka för att SSK ska ha en chans att ta steget upp i år.

Linus Videll. Foto: Bildbyrån.

