Joonas Nättinen var en av HV71:s mest meriterade värvningar inför säsongen.

Skador och sjukdom har dock förstört hela hans säsong då han endast har spelat 19 matcher och gjort 2+2. Nu öppnar han upp om tuffa tiden.

– Den här säsongen har varit katastrofal för mig, jag fattar knappt själv vad som hänt, säger finländaren till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en väldigt jobbig säsong för HV71:s Joonas Nättinen. Han hade problem redan under försäsongen och har sedan haft en enorm otur med skador och sjukdom på ett sätt som han aldrig tidigare haft i sin karriär.

Efter att ha missat totalt 29 matcher (!) den här säsongen så har finländaren nu tagit sig tillbaka in i laget igen. Hans comeback kom 16 februari och sedan har han spelat fem matcher.

Prestationen i tisdagens match mot Rögle (5-2-seger för HV) var Nättinens bästa på hela säsongen. Han fick 18:24 minuters istid och gjorde också ett av målen i vinsten. Det är hans blott andra mål för säsongen och hans första för HV sedan 27 oktober.

– Det var väldigt skönt att få göra mål igen. Det känns alltid bra när man gör mål men ännu mer den här gången. Jag borde verkligen ha gjort fler mål under säsongen men jag är bara glad att jag fick göra mål nu igen. Nu är det fyra matcher kvar och jag hoppas att jag kan fortsätta göra mål under de sista matcherna också, säger 32-åringen till hockeysverige.se.

“En helt ny energi i gruppen”

Nättinen missade nästan två månaders spel med sin senaste skada och vittnar om att det har varit en hel del att anpassa sig till sedan återkomsten.

– Det har hänt väldigt mycket i laget sedan jag var borta. Det har kommit in både nya spelare och en helt ny tränarstab. Det kändes som att det var en annan energi när jag kom tillbaka. Sedan tycker jag att vi har spelat mer simpelt, spelar en lite enklare hockey och det är lättare för mig att både förstå samt hoppa in och spela.

– Just nu är jag bara glad över att kunna spela hockey igen. Vi är inte i situationen som vi vill vara i just nu men matcherna är spännande. Det är mycket som står på spel och då är det också roligt att spela.

Med tanke på skillnaden hur det såg ut i december när du senaste spelade och nu i februari när du kom tillbaka, kändes det nästan som ett helt nytt lag?

– Absolut, det kändes annorlunda. Det var en helt ny energi i gruppen och vi har gått igenom en massa detaljer i spelet. Tidigare var det mycket frustration i laget. Runt jul där så gick det inte alls bra för oss och vi var rejält skakiga. Det kändes som att vi bara slog huvudet i väggen om och om igen varje kväll.

– Nu är det något helt annat. En annan energi och ett nytt självförtroende i gruppen. Förhoppningsvis kan vi fortsätta så i de sista fyra matcherna också.

Det var en lättad Joonas Nättinen som äntligen gjorde mål igen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

“Bara gått från problem till nya problem”

Inför säsongen presenterades Joonas Nättinen som en prestigevärvning av HV71 och kom in som ett av lagets mest meriterade nyförvärv. Han var en given landslagsspelare för Finland, hade spelat bra i både finska ligan och KHL samt vann OS-guld med Finland i februari 2022.

Säsongen i HV71 har dock inte alls blivit som planerat. Han spelade först åtta matcher innan han fick en puck i ansiktet och missade ett par matcher med en skada. Efter det spelade han bara fyra matcher innan nästa bakslag kom. Centern drabbades nämligen av en rejäl lunginflammation som höll honom borta från spel i nästan två månader.

När han sedan kom tillbaka från sjukdomen så kunde han endast spela två matcher innan han bröt fingret på annandag jul. Då väntade nästan två månaders frånvaro ännu en gång. Sedan fingret läkt så har han nu spelat fem matcher. Totalt har det alltså bara blivit 2+2 på 19 matcher.

Hur beskriver du säsongen som du haft, går det ens?

– Den här säsongen har varit katastrofal för mig, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag fattar knappt själv vad som hänt, allting har bara varit väldigt konstigt.

– Det började redan under sommaren. Först vad jag sjuk och sedan fick jag en skada sedan också så jag fick ingen optimal lågsäsong. Sedan har det bara varit en ond cirkel som bara fortsatt och fortsatt.

– Nu hoppas jag bara att det är förbi mig och att jag kan avsluta säsongen starkt. Jag antar att jag på något sätt måste processa säsongen när den är slut om några veckor men just nu kommer jag bara fokusera på de sista matcherna.

Du har bara haft en himla otur helt enkelt?

– Ja, det kan man lugnt säga. Det känns som att jag bara gått från problem till nya problem hela tiden. Jag vet inte alls varför det varit så. Ibland är det väl bara så antar jag. Nu försöker jag i stället hålla mig positiv och blicka framåt.

Säsongen har inte blivit som finländaren hoppats. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Familjen viktig i tuffa tiden

För Joonas Nättinen har det alltså blivit fler matcher på läktaren eller i tv-soffan än matcher på isen. Han har nämligen missat 29 matcher och endast spelat 19 matcher under säsongen.

Hur tufft har det varit att flera gånger gått så långa perioder utan spel?

– Jag vet inte vad som har varit det värsta. Självklart har varit tufft att vara utanför så länge och inte kunnat hjälpa laget. Sedan var det väldigt jobbigt när jag skadade fingret. Jag var så taggad på att komma tillbaka och sedan bröt jag fingret nästan direkt och då rasade allt samman igen.

– När man drabbas av skador på det sättet kan det vara väldigt mentalt tufft som en professionell atlet. Jag är lyckligt lottad som har min familj här med mig så jag kunde distrahera mig själv och behövde inte tänka på skadorna hela dagarna.

Det måste vara en stor hjälp att kunna släppa hockeyn och skadorna när du kommer hem?

– Ja, det har varit väldigt nyttigt. Direkt när jag kliver ut ur bilen hemma så slutar jag tänka på hockey helt. Då leker jag bara med mina barn och har det bra och sedan när jag kommer till rinken så skiftar fokuset till hockeyn igen. Det är skönt att ha de där pauserna emellan.

“Har inte visat vad jag kan göra än”

Joonas Nättinens längsta period med matcher i rad har alltså varit åtta matcher. Det har då varit väldigt svårt att hitta sin plats och roll i laget samt leverera. Finländaren har hoppat in och ut ur laguppställningen vilket hämmat hans produktion kraftigt.

– Det har varit väldigt tufft. Efter en skada så tar det alltid ett tag innan man kommer in i spelet igen och har den rätta tajmingen så att man står på rätt ställen och kan skapa chanser där ute på isen.

– Det tar alltid ett tag och i början när man kommer tillbaka känns det lite som att man slösar bort matcher. Man vill på ett sätt inte ta någon annan spelares plats i laget. Det är en tuff situation vi är i just nu men samtidigt så har vi flera extraspelare som sitter på läktaren och sedan kommer jag in och har det svårt att komma in i spelet efter en skada. Men det är var det är. Sådan är hockeyn.

Nättinen börjar hitta tillbaka till sitt spel igen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Du har ju sett bra ut nu sedan du kommit tillbaka, speciellt i matchen mot Rögle, känns det som att du börjar hitta tillbaka till din nivå igen?

– Helt klart. Det känns bättre och bättre för varje match jag gör. Den här säsongen känner jag inte att jag har nått upp till nivån som jag vill ha i spelet alls. Nu känns det som att jag börjar hitta tillbaka, det är bara synd att matcherna tar slut snart. Så är det ibland men jag har verkligen inte visat vad jag kan göra än, jag har mycket mer i mig.

Ja, tiden håller på att rinna ut för både Joonas Nättinen och HV71 den här säsongen. Det är nu bara fyra matcher kvar och då ska allting avgöras om HV säkrat nytt SHL-kontrakt eller måste kvala för att hålla sig kvar i högstaligan.

Laget har prickat formen och spelat sin bästa hockey på hela säsongen och den 32-årige centern hoppas nu göra samma sak.

Vad blir viktigt den här perioden när allt ska avgöras?

– För oss handlar det bara om att behålla fokus och fortsätta spela med mycket självförtroende. Vi ska bara fortsätta som vi har gjort de senaste matcherna och hoppas att Joni (Ortio) fortsätter spela helt otroligt där bak. Då ska vi nog klara detta, avslutar Joonas Nättinen.

