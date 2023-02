HV71 och Linköping möttes i ett rivalmöte och det var hett, tajt och jämnt. HV71 vann tillslut med 3-2 efter övertid, efter två mål av Joey Laleggia.

– Vad jag än kan göra för att hjälpa laget att vinna, säger backen till C More.

HV71 och Linköping drabbades samman i en viktig match för båda lagen. Med bara fem omgångar kvar av serien är varje poäng livsviktig. Bokstavligen så för HV71, som är indragna i en otroligt spännande och jämn bottenstrid.

Det blev också jämnt och tajt med mycket känslor. För Linköping var det stjärnan Brock Little som klev fram för hemmalaget. In för hemmapubliken gjorde forwarden 1-0, ett resultat som höll sig in till den andra perioden.

Där tog HV71 över och var det klart bättre laget, något som också gav resultat.

De offensiva backarna Oliwer Kaski och Joey LaLeggia stod för ett varsitt mål och vände på matchen för HV71:s fördel. Där det sista målet kom efter en dubbelutvisning för Linköping i slutminuterna av den andra akten.

I den tredje perioden såg det länge ut som att HV71 var på väg mot en ny trepoängare. Men Brock Little ville annorlunda. Forwarden gjorde 2-2 från ingen vinkel alls och tvingade fram en förlängning.

Little i otäck kollision

Även där var Little i fokus. Efter att André Petersson vände om i anfallszonen blev det en rejäl kollision mellan spelarna. Där LHC-veteranen blev knockad och aldrig mer återvände till spel. Hemmasupportrarna blev då upprörda över utebliven aktion från domarna.

– Det är bara en ren kollision och inget annat. Det är klart att det är en rejäl propp för Brock Little. Han svänger in där och det är en ren krock. Absolut ingen utvisning, säger C Mores Niklas Wikegård om situationen.

Minuten senare avgjorde Joey Laleggia med sitt andra mål för kvällen.

– Det är två viktiga poäng för oss. Det är en tuff arena att spela i och jag är stolt över laget som gör det, säger backen.

Resultatet innebär att HV71 nu är en poäng bakom Brynäs, efter att Gävlelaget tog tre poäng mot Frölunda.

