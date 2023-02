Kasimir Kaskisuo var inte glad över att ha blivit petad mot Färjestad. Nu saknas målvakten också i Leksands bortamatch mot Skellefteå.

Leksand valde att byta ut Kasimir Kaskisuo vid ett 2-1-underläge efter en period mot Färjestad. Något målvakten inte var nöjd med.

– Det var som vilken match som helst. Det kändes bra, så jag blev tagen på sängen, sade finländaren till Falu-Kuriren under gårdagen.

Han berättade också redan då att det inte skulle bli något spel mot Skellefteå och att det var osäkert om han ens skulle vara med i matchtruppen. När Björn Hellkvist nu tagit ut sina mannar som ska åka upp till Västerbotten saknas målvakten i truppen.

Istället för Kasimir Kaskisuo kommer då Gustaf Albihn (född 2004) in från J20-laget. Junioren förmodas bli en back-up till Mantas Armalis, som har spelat majoriteten av matcherna den här säsongen.

Bortamatch mot Skellefteå AIK avslutar herrlagets matchvecka när pucken släpps i Skellefteå Kraft Arena klockan 18:00. Är du inte på plats ser du matchen på C More Hockey eller via stream från C More. Så här formeras laget idag.@cmorehockey#leksandsif pic.twitter.com/m9fa1KeEn1