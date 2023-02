Carl Lindbom toppade sin galna gårdag med att på egen hand stänga Stockholmsderbyt.

Dagen efter matchen ger nu Djurgårdens målvaktstränare, Fredrik Mikko sin syn på 19-åringens succésäsong och NHL-ryktena.

– Jag kan förstå att de är imponerade och är nöjda, säger Mikko.

Djurgården avslutade säsongens fjärde rivalmöte med AIK på bästa sätt, med ett mycket ovanligt målvaktsmål till 5–1-mål. Efter matchen hamnade därmed självklart det stora fokuset på Carl Lindbom, som både fick ta emot priset för Hockeyallsvenskans bästa junior och dessutom näta för första gången.

Det blev kort sagt en mycket speciell kväll för en av Sveriges största talanger, men även för Djurgårdens målvaktstränare, Fredrik Mikko.

– Det var en bra dag på jobbet igår. Det kan inte bli så mycket bättre. Jag har jobbat i 32 år som målvaktscoach och det här var första målet framåt (skratt). Man har väntat ett tag. Niklas Svedberg hade ett i CHL för fyra år sedan. Det sköts på något sätt via speakerbåset. Han fick den officiellt, men det stämde inte. Det här var första riktiga klara, rakt över, säger Mikko när hockeysverige.se når honom dagen efter derbyvinsten.

– Hans dag var väl att han hade en bra känsla innan och var förväntansfull på matchen. Min första fråga när vi summerar är alltid, hur är känslan? Att man är fokuserad och positiv, blir lite kompis med pucken från värmningen på morgonen till värmningen innan. Det tyckte han att han hade på en gång. Han sa det i morse när vi gick igenom matchen, ”det var en bra känsla. Kanske lite bättre än vanligt”.

Carl Lindbom jublar efter att han gjort 5-1 mot AIK. Foto: Bildbyrån.

Målet blev alltså grädden på moset för vad som blev en riktig toppenkväll för både Mikko och Lindbom. En toppenkväll som inleddes med en överraskning, i form av Guldgallret, eller?

– Jag visste ju om det, han visste ingenting. Däremot gjorde de ju en liten blunder. Det kom upp på jumbotronen innan, i någon sekund, precis när han åkte fram, så han sa det, ”mitt namn kom upp där”. Han visste inte ens om att det skulle vara en ceremoni, men då tror jag att han fattade att något var på gång.

“Hans lägsta nivå är väldigt hög”

I motiveringen till priset skrev juryn följande: "Carl Lindbom har trots sin ålder varit en av HockeyAllsvenskans främsta målvakter den här säsongen och haft en nyckelroll i Djurgården. En värdig vinnare av Guldgallret 2023". Vilket även är något som Mikko håller med om.

– Det blir ju lite jäv i det, men visst har han haft en jättebra säsong. Jättehög lägsta nivå. Han hade en liten, liten svacka när han kom tillbaka från JVM. Det pratade vi om innan, att det är lätt att man får pyspunka. Det har funnits som ett mål under karriären och ett mål under säsongen. Sedan fick stå väldigt mycket där, det är många saker som kan ha inverka. Även taktiskt, att han spelade lite annorlunda på liten rink. Han kom in i det lätt, men låg kvar i det. Det höll han med om själv när han kom hem. Han spelade lite annorlunda, som att han var kvar på liten rink. Det blev lite fel i tajmingen.

Från den förra säsongen, då det endast blev en match i Djurgårdens A-lag, då i SHL, har Lindbom gjort platsen mellan stolparna till sin egen under denna säsong. Och som juryn är inne på har han inte bara visat sig vara den största talangen i HockeyAllsvenskan, utan även en av de främsta målvakterna i hela serien. Men trots detta menar Mikko att det var just under den förra säsongen som Stockholmaren tog sina största kliv.

– Jag tycker att han har en jättestor talang. Han är väldigt nyfiken, vill veta mycket och är en perfektionist också. Han har tagit steg i år, men jag tycker att han tog större steg i fjol, om man tänker på var han började och var han slutade.

Trodde du att det var här vi skulle vara när säsongen började?

– Det är svårt att veta innan. Redan på försäsongen fick man väl en fingervisning vart det skulle sluta, men sen är det som junior lätt att man inte orkar fokusera. Man är kanske lite ojämnare. Många juniorer som kommer upp i ett seniorlag är bra på försäsongen och en bit in. Sen sjunker man på slutet av säsongen lite grann för att man inte är van att spela så här många matcher. Det är många saker som gör att det krävs lite mer för att hålla ut en hel säsong. Det tycker jag att han har gjort sjukt bra. Hans lägsta nivå är väldigt hög för att vara junior och även som målvakt.

– Målvakter idag är mer förberedda än vad en annan var när man kom upp. De är mycket mer mogna och kan spela tidigt. Det ser man på Teodor Munther som fick hoppa in mot Björklöven borta, född 05. Jag själv i den åldern hade aldrig haft förutsättningen för att komma så högt upp och kunna prestera så bra.

Det ligger bakom framgången: “Väldigt långt framme”

Vad är det som gör honom till en av Allsvenskans bästa målvakter?

– Genetiskt tycker jag att han har väldigt mycket av det som är en fördel att ha. Han är fysiskt sett väldigt långt framme. Han har en bra storlek. Många som blir draftade är större, även om de inte är de mest talangfulla i åldersgruppen. Min erfarenhet är att många av dem har lätt att bli skadade tidigare. De får inte lika långa karriärer. Jag tycker att man ska vara någonstans mellan 185 och 190.

– Annars tycker jag att han läser spel väldigt bra. Fysiken gör att han är oerhört snabb, reaktionssnabb och snabb på att agera. Han får ut väldigt mycket av sin fysik. Det försprånget med fysiken och spelförståelsen har gjort att han har kunnat agera, han verkligen räddar alla puckar.

– Hans utmaning med att komma in i seniorhockey, som vi pratade om mycket i fjol, är att han måste bli träffad mer. Det har vi jobbat mycket på. Skulle vi agera eller skulle vi ha blockat? Han måste ha mer erfarenhet för att hitta ännu bättre balans i det.

Fredrik Mikko. Foto: Bildbyrån.

Fredrik Mikko är en av Sveriges mest erfarna målvaktstränare med sina 32 år i yrket - och har självklart under dessa år stött på en hel del stora talanger under åren i Luleå, Linköping och Brynäs, men frågan är om Lindbom inte är den största?

– Jag håller honom jättehögt. Jag har haft Anders Nilsson när han var junior i samma ålder och spelade JVM. Jag har haft Marcus Högberg Linköping när han var i samma ålder. Jag håller honom väldigt högt. Som person är han väldigt mogen för sin ålder också, i att ta bra beslut och vara så noggrann. Han vill inte lämna något åt slumpen. Man behöver inte jobba med piskan för att han ska göra mer, absolut inte. Det är han själv som kommer kunna sätta de här gränserna.

På väg till NHL? - “Kan förstå att de är imponerade”

Hur går man då vidare från en sådan här succé? Till sommaren går Carl Lindboms kontrakt med Djurgården ut och än ser framtiden ut att vara oviss. Enligt uppgifter till Sportbladet ska Vegas Golden Knights, som draftade Lindbom 2021, vilja skriva kontrakt med talangen och plocka över honom till Nordamerika för att lära sig spelet på liten rink. En flytt som Mikko inte är helt säker på om det är rätt väg att gå.

– Jag har inte pratat med Vegas själv faktiskt. Men jag kan förstå att de är imponerade av vad han har gjort den här säsongen och är nöjda med att de har honom. Jag tror att han skulle må bra av minst en säsong till. Jag tycker att man verkligen ska vara färdig på nivå man är på när man ska över.

– Om man ska åka över är det kanske för att lära sig spelet på den rinken. Men många målvakter åker över för att de har fått NHL-kontrakt och för att det kanske blir den enda chansen. Jag tycker att de större talangerna kan ha lite mer kyla istället för att komma hem med svansen mellan benen. När är det rätt att åka? Det finns inget facit för det. Vi har inte ens pratat om det här, han och jag, men visst kommer det upp sådana här frågor.

Är han redo för att ta det steget?

– Ja, det jag tycker att han verkligen klarar av är att spela med pondus i den här åldern. Jag tycker att han visade upp det redan i fjol när han var utlånad till Västervik. Han var lite skeptisk själv först, men när han kom hem och vi pratade om det så sa han, “det var helt rätt nu, jag förstår vad du menar”. De två första matcher i Allsvenskan i fjol blev lite av en inköpsport. Sen växte han in i det och förstod att han var på seniornivå. Då är det andra situationer och så vidare, lite tuffare, lite mer fysiskt.

Carl Lindbom under vinterns JVM. Foto: Bildbyrån.

Hur långt kan han nå?

– Jag tror att han absolut kan ta sig in där (NHL). Jag tycker att han har många av de kvaliteter man ska ha. Sen är det mycket politik, tillfälligheter och du ska ha förtroende. Allt styr du inte över själv, men självklart tar du alla puckar får du stå. Svårare än så är det inte.

– Det finns många saker som spelar in, men jag tror att han kommer ha kapaciteten. Jag tror också att Vegas är en bra organisation för honom. Jag har sett deras matcher här på lägren på sommaren. De har ju många bra målvakter. Så det är många målvakter man ska försöka slå ut på vägen för att få chansen, avslutar Fredrik Mikko.

