Allt går in för Antti Suomela.

Efter ett fint prickskytte har sviten på 13 poäng under de senaste fem matcherna förlängts.

– Jag såg att det var ett litet hål mellan skyddet och stolpen, säger Suomela till C More om målet.

SHL:s skytte- och poängkung Antti Suomela fortsätter att visa precis hur bra han är, och även vilket otroligt stim han är i just nu.

I kvällens möte med Linköping tog det inte lång tid innan den 28-årige Oskarshamnscentern tryckt in sin 14:e poäng på sex matcher. Och inte på vilket sett som helst heller.

Målet kom efter knappt nio minuter spelade av den andra perioden och kvitterade mötet till 1–1. Och vilket mål det var. Den finska centern fick pucken till sig precis intill den förlängda mållinjen och tryckte till direkt.

– Allt går in, sa C Mores kommentator Peter Backe vid målet.

“Kan skjuta var jag än är”

Antti Suomela var sedan i periodpausen inne på samma sak.

– Jag såg att det var ett litet hål mellan skyddet och stolpen, jag försökte bara träffa det och den här gången hade jag tur. Det känns som att jag kan skjuta var jag än är. Jag måste bara fortsätta skjuta så kommer det förhoppningsvis fler, säger Oskarshamnsstjärnan till C More.

Med det målet är succécentern nu uppe på 62 poäng (35+27) på 44 matcher.

Antti Suomela - allt går in! Även från den här vinkeln 😲 pic.twitter.com/tYYsKcxVhG — C More Hockey (@cmorehockey) February 23, 2023

Tidigt i den andra perioden utökade sedan hemmalaget, Oskarshamn till 2–1 genom Cameron Brace.

Matchen pågår.

TV: Studio Oddset Hockey om SHL:s sämsta och bästa nyförvärv