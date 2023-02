Erik Borg hade precis avslutat en match med Vita Hästen när han fick veta att Frölunda var intresserade av att värva hem honom till Göteborg.

Bara timmen senare var han klar för en drömflytt hem till klubben närmast hjärtat och nu har han också gjort det bra i sina tre första matcher tillbaka i Frölunda.

– Jag har alltid drömt om detta, berättar Borg för hockeysverige.se.

För en vecka sedan spelade Erik Borg i Vita Hästen och det såg ut att bli en lugn “Deadline Day” för honom då hans lag mötte BIK Karlskoga under kvällen.

Efter matchen fick han beskedet att Frölunda var intresserade och bara cirka en timme senare var han klar för en hemkomst till Göteborg för resten av säsongen.

För hockeysverige.se berättar nu Borg om den händelserika kvällen då han bytte från Vita Hästen till Frölunda.

– Det var snabba puckar. Jag hade inte fått någon signal alls att jag skulle göra något annat än att stanna i Vita Hästen resten av säsongen. Sedan kommer jag ut där efter matchen och såg att jag hade ett missat samtal och fått ett mess av agenten. Då fattade jag väl vad som skulle hända, jag visste ju ändå vilken dag det var. Jag förstod att det var något på gång och att något fanns på bordet men jag hade aldrig trott att det skulle vara SHL eller en flytt hem till Göteborg och Frölunda. Det kom lite som en chock, men det kändes självklart väldigt kul, säger Borg och fortsätter:

– Sedan fick man landa lite i tankarna kring det och att lämna Vita Hästen och lagkompisarna som man har spelat med hela säsongen innan man tog beslutet. Det var lite vemodigt när man fick gå och berätta för de andra vad som var på gång. Men jag måste säga att jag har fått ett helt fantastiskt stöd och support kring övergången och nu är det bara varit väldigt kul att spela i Frölunda.

Erik Borg har varit lagkapten för Vita Hästen hela säsongen men plötsligt lämnade han Norrköping efter att ha spelat i klubben under fem år.

– Det var verkligen jättespeciellt. Jag hade ingen aning om hur jag skulle hantera det eller vad jag skulle göra. Vi hade precis spelat match tillsammans och så kom det här från ingenstans. Man fick samla sina tankar lite, prata med föräldrarna, agenten och bolla lite med lagkompisarna som man stod närmast. Det de flesta sade, och som jag också kände, är att detta är unikt och en ”once in a lifetime”-chans. Då var det bara att köra för man vet inte om man skulle få en sådan här chans igen.

– Jag fick också väldigt bra stöttning från klubben och sedan gick jag in och samlade alla i laget längst bak i bussen för att ge beskedet. Jag fick en oerhörd kärlek från alla och de stöttade mitt beslut.

– Naturligtvis är det speciellt att som lagkapten lämna mitt under säsongen när man inte riktigt vet hur det blir under slutet av säsongen. Hade vi haft några poäng fler så hade det känts mer tryggt att kunna lämna men nu var det ändå lite osäkert läge. Jag litar dock på killarna och tror att de kommer fixa det.

Erik Borg spelade fem år i Hästen – och lämnade på en timme. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

“Får gåshud bara av att prata om det”

Erik Borg är född i Göteborg och har Bäcken HC som moderklubb. Han spelade även i Frölunda HC som junior och efter sju år på annat håll är han nu hemma igen.

Jag antar att det ändå var en “no-brainer” att tacka ja när Frölunda ville ha tillbaka dig?

– Det har varit en dröm hela karriären att få spela för Frölunda. Jag sade väl lite småkaxigt kanske att jag inte hade lämnat Hästen för vilken SHL-klubb som helst om de hade hört av sig. Nu är det lätt att säga så i efterhand att jag inte hade hoppat på vad som helst men det kändes speciellt när det var Frölunda som jag känner så starkt för och då var det svart att tacka nej.

– Jag har alltid drömt om detta och att nu få den här möjligheten att kunna åka ut i Scandinavium med Frölundamärket på tröjan... Det är mäktigt och jag får fortfarande lite gåshud bara av att prata om det.

En fördel för den 26-årige centern med att skriva på för Frölunda är att han inte behöver leta efter en lägenhet eller bo på ett hotell medan han spelar för klubben.

Han flyttade nämligen rakt in i sitt gamla pojkrum hemma i Göteborg.

– Kring den biten så känns det på något sätt som att jag fortfarande lever i något slags besök här. Jag har kommit hem och fått träffa vänner och så vidare. Jag har inte riktigt hunnit landa i det än att man bor här nu och att dagligen kunna hänga med barndomsvänner, familj och så vidare.

– När jag kom hit så var det bara att gå rakt hem i pojkrummet hos farsan och sedan ta det vartefter. På så sätt har det varit skönt också att slippa behöva fixa med boende och så utan att bara kunna dunka in grejerna i rummet och sedan fokusera på hockeyn.

Fått en bra start: “Njutit varje sekund”

Erik Borgs sista match med Vita Hästen var på onsdagskvällen förra veckan och han körde sedan till Göteborg tidigt på torsdagsmorgonen. På kvällen så spelade han sedan i SHL med Frölunda och gjorde en assist i 6-1-vinsten mot Linköping.

Det måste ha varit skönt att bara hoppa rakt in i hetluften direkt?

– Ja, det måste jag säga. När jag kom till Göteborg på morgonen så fick jag den informationen som jag behövde om spelsystem, spelsätt och hur jag skulle spela. För mig handlade det bara om att försöka njuta och ha kul där ute och jag har fått en bra stöttning av spelarna och ledarstaben. Det var jätteskönt att komma in så första matchen och det var ju en grym start också med segern.

Centern har kommit in och tagit en bra roll direkt i Frölunda. Han centrar nämligen en kedja med Anthony Greco och Jere Innala och har snittat cirka 13 och en halv minuts istid per match. På tre matcher har det då blivit tre assist för Borg.

Erik Borg under sin SHL-debut förra veckan. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Känslan är att du kommit in bra i laget, hur känns det själv?

– Först och främst så har det varit förbaskat kul. Jag har njutit varenda sekund så här långt. Jag spelar i SHL, möter bra spelare varje match och det är mycket folk på matcherna. Speciellt i Scandinavium var det ju magiskt.

– Sedan håller jag med om att jag har kommit in i det bra. Jag har fått en tydlig arbetsbeskrivning eller vad man ska säga av vad Frölunda ser i mig som spelare och vad de vill få ut. De har sagt att jag ska spela med det här raka drivet mot mål och vara stark framför målet som jag är bra på. Vi har hittat något bra i kedjan också där jag kan vara den pusselbiten som gör jobbet framför mål. På så sätt kan Greco och Innala få nyttja deras styrkor i spelet.

– Det har varit en bra start men sedan är det ju så att man vet hur hockeyn funkar nu. Det gäller att göra det kväll efter kväll också, det har ju bara gått tre matcher så här långt. Men jag är jättetacksam och glad över chansen jag har fått här.

Du har hittat ett spel att bygga vidare på helt enkelt?

– Ja, så kan man säga. Nu när man har kommit in i det på ett bra sätt så sitter grundspelet. Då kan man börja slipa på andra saker istället för att slipa på de stora delarna i spelet. Nu tycker jag att jag har hållit det på en nivå som jag klarar av och kan visa att jag är en bra hockeyspelare.

Slitit för SHL-chansen: “Känns jättestort”

SHL är ju en ny liga för dig och det är ju lite annorlunda. Det ser ändå ut som att du klarar av det bra och passar in. Hur känner du själv?

– Det är en svår fråga, jag har ju trots allt bara spelat tre matcher. Jag tycker någonstans att min spelarprofil kan passa ganska bra här i SHL. I Allsvenskan har jag hållit en hög lägstanivå under många år och bidragit varje kväll. Jag kanske inte alltid bidragit med mål eller assist men med att stänga till bakåt och ha ett bra tvåvägsspel. Jag hoppas att det kan leda till framgång här även på SHL-nivå. Det märks ju att det är en högre nivå och då krävs det något ytterligare av en själv också.

Erik Borg satt på bänken i två SHL-matcher för Frölunda som junior under säsongen 2015/16 och nu har han alltså fått göra SHL-debut på riktigt.

26-åringen har slitit för att ta sig upp till den högsta nivån i Sverige. Tidigare i sin karriär har han spelat 21 matcher i Division 2, 70 matcher i Hockeyettan och 255 matcher i HockeyAllsvenskan innan han nu fått chansen i SHL.

– Det känns jättestort såklart. Under min barndom och de åren som jag har gjort som hockeyspelare har format mig till den spelare och person som jag är. Att det nu har lett till framgång är stort någonstans. Jag är självklart väldigt stolt över att tagit mig där jag är nu.

Erik Borg har passat in i Frölunda hittills. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

“Kommer bli magiskt att spela slutspel i Scandinavium”

Frölunda har svajat lite i spelet under vintern men ligger ändå trea i tabellen. Med Erik Borg i laget så har göteborgarna tagit sex poäng med två segrar och en förlust som facit.

Laget kommer att vila under torsdagen medan övriga SHL-lag spelar och sedan har de sex matcher kvar av grundserien innan slutspelet ska börja.

– Det har varit lite upp och ner i matcherna nu också. Vi jobbar dagligen med spelsystemet och för oss handlar det om att hålla oss till det. När vi spelar som vi ska så spelar vi en förbaskat bra hockey men om vi frångår det så blir vi sårbara. Vi ska bara spela Frölundahockey helt enkelt så ska det gå bra.

– För oss handlar det om att skapa bra förutsättningar för slutet av säsongen. Slutspel är en lite egen del av säsongen så vi ska vara så bra förberedda som möjligt eftersom allt kan hända i ett slutspel.

För Erik Borg är det en annorlunda situation att spela i ett topplag som siktar på att gå långt i ett slutspel. Under sina år i Vita Hästen fick han spela kval en gång, laget hamnade i ingenmansland två gånger och under den bästa säsongen kom laget sexa men då ställdes resten av säsongen in på grund av coronapandemin.

Nu ska han alltså försöka jaga ett SM-guld med Frölunda.

– Absolut så är det lite av en ny situation för mig också. Jag har inte riktigt hittat någon fokus på det än. Just nu så har jag fokus dag för dag och nästan bara byte för byte. Sedan självklart ser man ju fram emot de här avgörande matcherna och att få spela slutspelshockey i Scandinavium. Det kommer bli magiskt.

Vill stanna: “Skyltfönster för framtiden”

När Frölunda värvade Erik Borg så presenterades det att 26-åringen skrev på ett kontrakt för resten av säsongen och därefter är det lite oklart vad som händer för nyförvärvet.

Jag antar att ditt mål är att spela till dig ett nytt kontrakt i Frölunda?

– Absolut är det så, det vore konstigt annars. Jag har de här sista matcherna på mig att bevisa för mig själv och för andra att jag är en tillräckligt bra spelare. Det kan ju fungera som ett skyltfönster för framtiden om jag gör det bra. Den stora drömmen är ju att skriva på här och stanna kvar i min klubb som ligger närmast hjärtat, avslutar Erik Borg.

