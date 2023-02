Anders Lindbäck är skadad. Därför kallas Oliver Håkanson upp från Almtuna. Han följer med laget till bortamatchen mot Skellefteå.

Brynäs IF har haft en rörig målvaktssitatuon hela säsongen. De plockade strax före deadline in Jussi Jussi Olkinuora, som haft en tuff start på sin Brynäskarriär. Olkinuora har startat två av de tre senaste matcherna, och fick hoppa in i storförlusten mot Oskarshamn. Anders Lindbäck byttes ut och gick rakt ut i omklädningsrummet, utan att återvända. Lindbäck saknades i helgens match mot Leksand, och nu står det klart att han inte heller är med i morgondagens match mot Skellefteå.

Olkinuora kommer då i stället backas upp av Oliver Håkanson. Almtunamålvakten har redan spelat två matcher för Brynäs den här säsongen. Han gjorde ett succéinhopp i debuten mot Luleå, men blev sedan utbytt när han fick chansen att starta matchen därpå.

Angående Lindbäcks framtid skriver Brynäs att “förhoppningen är att han kan vara tillbaka i slutet av veckan”.

