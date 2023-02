Mathew Barzal fick en smäll i nattens match mot Boston Bruins.

Nu meddelar New York Islanders att stjärnan blir borta på obestämd tid med en underkroppsskada.

New York Islanders förlorade nattens match mot Boston Bruins med 6-2.

Som om det inte vore nog fick de också sin stora stjärna Mathew Barzal skadad efter en tackling som såg ut att ta illa mot hans högra ben.

Under måndagskvällen meddelar nu “Isles” också att Barzal har drabbats av en underkroppsskada och han kommer att bli borta på obestämd tid.

