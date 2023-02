Örebro breddar sin backsida inför säsongsavslutningen. Detta genom att hämta in storvuxne Joshua Karlsson från Hockeyettan-klubben Lindlöven.

Örebro hann förstärka sin spelartrupp innan deadlinen stängde vid midnatt.

Via sin hemsida meddelar SHL-klubben att man under onsdagskvällen gjorde klart med Hockeyettan-backen Joshua Karlsson.

– Vi tar in Joshua för att bredda vår backsida och säkerställa numerären under sista av delen av säsongen. Joshua är en storväxt back som gav ett bra intryck när han var med och tränade med laget. Joshua ansluter till laget under torsdagen och det ska bli kul att se honom i vår miljö, säger Örebros general manager Stefan Bengtzén.

Kontrakt säsongen ut

Den över två meter långe backen (205 centimeter och 102 kilogram) har spenderat den här säsongen i Lindlöven, där han noterats för 13 poäng (4+9) på 32 matcher. Karlsson har tidigare spelat allsvensk hockey med AIK och BIK Karlskoga och har även ett förflutet i Linköpings juniorlag.

Kontraktet sträcker sig över den resterande delen av säsongen.

TV: Studio Oddset Hockey om Hockeyallsvenskans hetaste lag