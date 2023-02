Linus Vidells återkomst till Södertälje har blivit en fullskalig succé. 37-åringen har öst in 56 poäng på 41 matcher – och ligger tvåa i Hockeyallsvenskans poängliga.

– Det bygger ett självförtroende när man får med sig lite poäng och mål här och där, säger Videll till Hockeysverige.se.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Linus Videll har hittat hem. Första gången han klev in i Scaniarinken som SSK:are var redan 2003 då han kom till klubben från Brynäs IF. Nu har Videll gjort en lång resa där han bland annat under elva säsonger till och från spelat i KHL.

Nu är tiden i Ryssland slut för den här gången och 37-åringen har återvänt till Södertälje där han svarat för 26 mål och totalt 56 poäng på 40 matcher den här säsongen.

– Det är väldigt familjärt här. Om du kommer in hit, alla som går runt här… Det känns uppåt, glatt och är en härlig känsla berättar Linus Videll för Hockeysverige.se då vi slagit oss ner för en intervju utanför SSK:s omklädningsrum i Scaniarinken.

– När man kommer in i omklädningsrummet är Ove (Karlsson) och "Mange” (Hjälm) där. Dom är alltid positiva och tar hand om killarna. Sådant sprider sig och vi har en väldigt bra känsla i omklädningsrummet. Det är kul att komma till jobbet, kul att komma hit där lagkompisarna skämtar och man får skratta varje dag.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Så hamnade han i Södertälje

– Inte så mycket just nu. Kanske var det mer så då jag tidigare var i SSK. Nu tror jag klubben är lite mer ödmjuk efter att ha varit nere i ettan och vänt en gång. Vi är nu i Hockeyallsvenskan och försöker etablera oss som topp lag med ambitioner på att gå upp någon gång.– Däremot märker jag att det finns en jäkla kraft i klubben och stan nu när det går mycket bättre än förra säsongen.– Oftast är det ett väldigt drag på läktaren. När vi spelar mot lite sämre lag, som kanske inte är publiklag, kan det vara mindre drag på läktaren. Annars är det ett väldigt drag och kul att spela. Det känns som alla kommer samman och vill någonting. Just den här kraften som finns i klubben är något jag känner av.

Det var under säsongen 2003/04 Linus Videll kom till Södertälje första gången. Då efter haft en dialog med tidigare Stanley Cup-mästaren, Mats Hallin, som var sportchef i klubben.

– Jag flyttade upp till Brynäs inför andra året i gymnasiet, men trivdes inte riktigt med hockeygym och allt där. Jag var inte heller så gammal då. Det fungerade helt enkelt inte och kände att jag ville hemåt. Innan hade jag spelat i AIK:s ungdomsverksamhet. AIK hade fått pengar för mig. Gick du till en annan klubb i årskurs ett var du gratis. Gick du under årskurs två så kostade du. Brynäs hade betalat något och ville ha tillbaka dom pengarna.

– AIK hade inga pengar och Djurgården ingen juniorverksamhet i J20. Däremot var Hammarby i J20 Elit. Hammarby eller SSK var enda möjligheterna för mig om jag ville fortsätta spela hockey och samtidigt bo hemma. Då hade jag och min pappa möte med Mats Hallin. Vi fick ett bra intryck av Mats och vad Södertälje ville, så det blev SSK.

Mats Hallin.

Efter första tiden i Södertälje och en kort sväng till AIK åkte Linus Videll över till Ryssland för spel i KHL för Yugra Khanty-Mansiysk. Totalt blev det spel under elva säsonger i KHL där han även representerat Severstal Cherepovets, Dinamo Riga, Torpedo Nizhny Novgorod, Kunlun Red Star, Traktor Chelyabinsk, Barys Nur-Sultan och Metallurg Magnitogorsk.



Vad är det som gjort att just din spelstil passat så bra i KHL?

– Det har ändå varit en omställning och var lite tufft i början då jag kom dit. Sedan kom jag in i det och i KHL är det väldigt mycket spel. Skicklighetsnivån är ett steg högre än SHL. I alla fall som KHL var förut Hur det är den här säsongen vet jag inte eftersom många har försvunnit från den ligan.

– När det är så många skickliga spelare blir det att tempot går ner lite. När det sedan ska hända något går tempot upp till en otroligt hög nivå. I SHL är tempot jämnare rätt igenom. Då det väl gäller i KHL behöver du ha skicklighet och spelsinne. Där har jag passat in bra.

– Det har varit en kul och utvecklande hockey att spela, vilket också betytt att jag behövt utveckla mig själv också.

“Det fördömer jag”

– Det är svårt att säga. Jag vill lyfta två ställen, Riga i Lettland och Barys i Kazakstan. Där har jag trivts allra bäst. Riga är en superfin stad och hockeyn flöt på jättebra där. Sedan kanske inte organisationen var den bästa. I Barys hade vi ett väldigt bra gäng med många importer som var tajta. Hockeyn gick bra och vi hade roligt tillsammans. Där trivdes jag också jättebra.– Jag har trivts bra på många andra ställen också. Traktor hade en jättebra organisation, är en okej stad och vi gick långt i slutspelet. Förutom första stället, Khanty-Mansiysk, har jag hittat saker jag trivts med på alla ställen.

Med tanke på att du var i KHL under så många säsonger, började man se dig som en icke-import mot slutet?

– Klart att jag var importspelare, men jag lärde mig en del ryska, kunde kommunicera med folk och förstå lite skämt i omklädningsrummet. Däremot hängde jag inte med på allt om sades. Jag lärde mig förstå hur ryssarna fungerar och fick med det en annan respekt för dom samtidigt som jag lärde mig hur rysk mentalitet är. Det är olika i olika länder och inget som är rätt eller fel hur du är som person så läge du respekterar andra.

– Ryssar fungerar annorlunda precis som om du kan uppleva om du kommer till Sverige från exempelvis USA. Då kan amerikanarna tycka vi är lite annorlunda. Som import måste du komma in i det och acceptera hur det är då du kommer till ett annat land.

Foto: Bildbyrån.

Trivdes du socialt i Ryssland?

– Ja, jag tycker det. Man måste komma ihåg med allt det här som händer att alla ryssar inte är dåliga människor bara för det. Många ryssar jag mött har varit vänliga och tagit hand om mig jättebra. Sedan är det förkastligt att starta ett krig. Det fördömer jag. Precis som här i Sverige står jag inte bakom allt som den svenska regeringen gör. Klart att jag står bakom vissa saker, men inte allt. Jag tror det är samma sak i Ryssland.

– När jag blivit bemött bra av många människor i Ryssland har det också varit lätt att trivas.



Linus Videll avslutade förra säsongen med spel i Metallurg Magnitogorsk, men det var aldrig aktuellt för honom att stanna ytterligare en säsong i Ryssland.

– Det som sades var att dom ville ha kvar mig om det skulle vara fem importer, men jag kände att det var rätt att flytta hem nu.

Därför flyttade han hem

Varför blev det Södertälje igen?

– Det har varit på gång lite nu och då. Jag hade haft en jättebra säsong i Riga 2019. Samtidigt hade jag problem med ljumsken och ville att allt skulle vara fräscht. Det drog ut på tiden och jag behövde någonstans att träna. Då hörde Christer Åberg, Södertäljes ordförande, av sig. Han undrade om jag ville komma och spela i SSK medan jag väntade på en ny klubb eller bara komma ner och träna. Jag var här och tränade lite. Efter det året hade vi ingen riktig kontakt och jag skrev på ganska snabbt för Barys igen.

– Säsongen efter pratade jag jättemycket med Christer. Jag hade lunch med honom och ”Robban” Andersson, men pratade även med Jörgen (Bemström) och ”Samme” (Mikael Samuelsson). Förra vintern hade jag också en diskussion med Christer.

– Det har ändå funnits där i bakhuvudet att jag någon gång skulle komma tillbaka till SSK. Jag har inte vetat att det skulle bli så, men det har funnits en känsla hos mig att det vore kul att få göra några säsonger i SSK. Nu blev det ett sådant läge och det passade mig perfekt.

En ung Linus Videll jublar. Foto: Bildbyrån.

– Lite så är det verkligen. Jag trivs jättebra med livet nu både på och utanför isen. Det flyter på och är kul.

Hur stukat var självförtroendet och självkänslan inför den här säsongen med tanke på turbulensen som var kring dig i Djurgården?

– I vintras var det tufft. Just därför var det skönt att komma i väg för att få en ny och fräsch start även om jag hade med mig lite av det som hände i Djurgården. Inför den här säsongen har saker varit som vanligt.

Nycklarna till succén

Det har så här långt blivit 26 mål och totalt 56 poäng från Linus Vidells klubba den här säsongen.

– Första matchen, mot Östersund, gjorde jag inte någon bra match alls. Efter det gjorde jag en jättebra match mot Västervik. Sedan mötte vi Djurgården här hemma. Då fick jag en schysst tackling, men jag skadade mig av den och hade problem länge.

– Jag spelade ändå, men jag tror det syntes i mitt spel att jag inte kunde spela som jag ville. Det där drabbade mig. När jag började bli fräsch framåt november, december kunde jag spela mitt spel igen, börja bygga upp självförtroendet och komma in i det mer och mer. Därifrån har det bara gått bättre och bättre.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Det är såklart flera grejer. En sak är powerplay som vi har en trygghet i. När vi satte ihop mig, (Daniel) Norbe och ”Passe” (Nikola Pasic) tycker jag powerplay blev mycket bättre. Det bygger ett självförtroende när man får med sig lite poäng och mål här och där. Det tar du med dig framåt.– Sedan trivs jag jättebra med killarna jag spelar med. ”Passe” har en jättebra säsong. Mot Tingsryd hade han lekstuga och dominerade på isen, vilket gjorde det jättelätt för mig att spela.– I mitten har vi (Filip) Engsund. Han gör ett hästjobb hela tiden, åker mycket, tacklas, fördelar puckar… Engsund är perfekt för mig och ”Passe”. Man kanske inte ser honom så mycket där ute på isen, men han gör jättemycket för mig oss. Det är också så du måste ha, att hitta spelare som passar ihop.– Nu har Engsund ett väldigt bra spelsinne, men det behöver inte alltid vara spelare som åker runt och slår ”flippmackor”. Han är spindeln i nätet och den som binder ihop defensiv och offensiv samtidigt som han öppnar ytor för oss. Då blir det mycket lättare att spela.

Vad krävs det av Södertälje om man ska ta steget upp i SHL redan den här säsongen?

– Det krävs framför allt att vi är väldigt noggranna i vår defensiv, vilket vi har varit. När vi är det samtidigt som vi sätter en hård forecheck och backcheck är vi väldigt svåra att möta.



Är det nyckeln i ert spel?

– Ja, det tycker jag. När vi gör det bra får dom flesta lagen problem med oss.



Spelar Södertälje i SHL nästa säsong?

– Jag drömmer om det i alla fall. Om vi gör det eller inte… Det är många bra lag och jag skulle säga att vi är sex lag som slåss om det. ”Löven” (Björklöven), MoDo och Djurgården är dom tre favoriterna. Sedan har vi Mora, Karlskoga och oss som är med i leken, avslutar Linus Videll med ett leende som visar på en optimism.

