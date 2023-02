Med både Anton Forsberg och Cam Talbot på skadelistan har Ottawa en smärre målvaktskris. Då fick Kevin Mandolese komma in i hetluften. Målvakten räddade 46 skott i Ottawas 3-2-seger efter straffar mot New York Islanders.

– Han var inte rädd för ögonblicket, säger Senators huvudtränare D.J. Smith.

Efter Anton Forsbergs otäcka skada, som förmodligen kommer hålla honom borta resten av säsongen, har Ottawa båda sina målvakter på skadelistan.

När laget ställdes mot New York Islanders fick de gräva djupt för att hitta en målvakt. In kom då Kevin Mandolese. 22-åringen som har spelat i AHL och ECHL under säsongen kastades in och fick göra NHL-debut.

Något som slutade med succé.

Målvakten räddade 44 av 46 skott, varav fem kom på övertiden, och vann även straffläggningen åt sitt Ottawa.

– Det är en självsäker kille. Han har varit upp och ner mycket den här säsongen. Han var i ECHL ett tag, men han har tillräckligt med självförtroende för att komma in där. Det är det viktigaste. Han var inte rädd för ögonblicket, säger D.J. Smith till NHL.com.

Doldisen har under säsongen spelat 13 matcher i AHL och sex i ECHL.

"Tycker att vi dominerade"

Målskyttet i matchen började i den andra perioden då Ryan Pulock gjorde 1-0 bakom Kevin Mandolese. Ottawa kom sedan tillbaka genom Tim Stützle som först gjorde 1-1, och sedan spelade fram till Brady Tkachuks 2-1. Innan perioden var över kvitterade dock Brock Nelson.

Något mer mål föll varken i ordinarie tid eller i förlängningen.

Istället blev det straffar där Tim Stüzle och Drake Bathersons mål blev avgörande.

– Jag tycker att vi dominerade den första perioden, sedan var de lite snabbare än oss. När vi väl började spela i högt tempo igen, tycker jag vi dominerade, säger stjärntysken.