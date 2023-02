2018 var hon med och tog det historiska silvret i U18-VM.

Nu gör Thea Johansson succé i Nordamerika efter ett flytt till Mercyhurst University.

För hockeysverige.se berättar nu den 20-åriga landslagsforwarden om det lyckade steget.

– Jag hade egentligen ingen aning om vad jag gav mig in på.

Ganska sent inför säsongen valde Thea Johansson att lämna Sverige och HV71 för att plugga på Mercyhurst University och spela hockey för Lakers. Så här långt har det varit succé för 20-åringen från Ljungby. På 32 matcher har hon svarat för 14 mål och totalt 32 poäng. Med det ligger hon tvåa i lagets interna poängliga efter kedjekompisen Sarah Boucher som just nu har skrapat ihop 33 poäng. Boucher är för övrigt nu inne på sin tredje säsong för Mercyhurst University Lakers.



– Jag hade spelat i HV71 under fem och en halv säsong och kände att jag ville testa något nytt, berättar Thea Johansson på väg till bortamatch med sitt Mercyhurst Lakers.

– Om det inte var den här säsongen jag skulle åkt över och spela på college tror jag inte att det blivit av. Jag kände att jag var sen på bollen innan, men när det blev en lucka började vi kolla runt.

När Mercyhurst kom upp på tapeten och jag började prata med coacherna kändes det väldigt bra.

– Jag hade egentligen ingen aning om vad jag gav mig in på. När mamma och pappa skickade i väg mig på flygplatsen visste jag inte vad jag skulle tro. Det var bara att skicka ut mig i världen och hoppas på det bästa, skrattar VM-spelaren.

En omställning: “Inget man kommer glömma”

– Det blev jättebra. För det första var jag två veckor försenad så det var mycket att ta igen, men jag har blivit jätte väl omhändertagen vilket jag är tacksam för. Många kompisar har hjälpt mig igenom allt.– I början var skolan tuff eftersom jag missade mycket i början, men skolan är förstående med hockeyn. Även mina lagkompisar och klasskamrater är väldigt förstående. Att vara internationell och atlet kan vara en kombination som går att diskutera. För mig har det varit viktigt att dom visat att man bryr sig och jag har alltid fått hjälp när jag frågat.

Har du kommit in bra i själva samhället?

– Jag tycker att det fungerat bra. Klart att det ibland blir lite språkförbistringar, men, som sagt var, det fungerar bra.

– I skolan jag går på är det alltid väldigt mycket idrott. Då går det alltid att prata med olika folk eftersom dom flesta är väldigt intresserade dels av idrotten dels för att jag är internationell. Det finns alltid något att prata om.

– Hur jag sedan förmedlar vad jag vill säga är en annan grej (skratt). Det fungerar bra och, som sagt var, jag får alltid hjälp. Samtidigt har jag lagkamrater runtomkring mig som hjälper till, vilket jag är tacksam för.

Thea Johansson i HV71-tröjan. Foto: Bildbyrån.

Inledningsvis var det hockeymässigt en omställning hockeymässigt för Thea Johansson.

– Det skulle jag säga att det var. Framför allt den lilla rinken. När man kommer och ska spela på en annan rink, vilket vi ska göra nu i helgen (läs: fredag), har vi i princip alltid ”pre game skate”, vilket jag tycker är jätteskönt för att komma in i det.

– I princip alla rinkar är olika stora, olika stora bakom mål, mittzonerna, ytterzonerna…, och så är det inte i Sverige.

– Det jag är van vid är SDHL där nästan allt är likadant. Alla rinkar är lika stora och ser ungefär likadana ut. Nu när vi kom hit till den här bortamatchen får vi alla nästan sitta på varandra. Det är lite speciellt och inget man kommer glömma. Exempelvis då vi spelade mot Post och fick gå tre, fyra våningar upp med våra bagar på axlarna. Sedan kom vi upp och fick spela på en dålig rink och fick sitta på varandra i omklädningsrummet.

– Det är något jag aldrig kommer glömma och ändå var det lite häftigt. Kanske inte så kul i stunden, men vi vann ändå båda matcherna.



Så här långt har Thea Johansson alltså svarat för 32 poäng på lika många matcher, vilket är imponerande av en rookie.

– Jag kom in i laget som den där svensken som ingen visste jag kunde. Det jag själv ändå visste var att det jag kunde göra på isen i Sverige kan jag även göra här i USA. ”Dom får tänka och tycka utanför planen, men på planen ska jag gå in och vara bäst.”

– Jag har flyttat till college för att jag vill spela hockey och det var tankesättet jag hade. Första träningarna gick jag bara in och körde.

Tog historiskt VM-guld: “Gav jättemycket självförtroende”

– Jag tror det. Lite så i alla fall. Eftersom jag var sen efter VM kunde folk ana att dom inte skulle sätta in en internationell spelare för att hon inte ska spela.– Första matchen var det lite tankar, men i den andra gjorde jag mitt första hattrick. Efter det har allt egentligen bara tuffat på. Klart att jag haft matcher där jag inte gjort poäng, men det han ändå rullat på. Jag har spelat mer än halva den här säsongen med Vanessa Upson och Sarah Boucher. Det är två poäng och målgörare som vill spela i ”lines” som ska göra mål. Det är rollen vi har. Vi får helt enkelt göra det bästa av det och vi vet vad dom förväntar sig av oss.

Thea Johansson var med i det U18-VM-lag som blev historiska efter att ha vunnit Sveriges första silver på den nivån. Något som alltså upprepades 2023 i Östersund.

– Hela den säsongen var för egen del väldigt upp och ner. Det var många nya intryck och många i min ålder som nog kände på ett liknande sätt. Folk kom upp i SDHL hipp som happ. Sedan kom VM:et och jag var på gränsen att komma med.

– Jag kom med till slut. Att bara det här att få åka till Ryssland och spela ett VM var såklart en jättehäftig upplevelse. Att dessutom få vara med och vinna ett U18 VM-silver… Det var inte någon som hade gjort det tidigare, så det var jättehäftigt.

– Samtidigt var det en ära att få spela med så många unga bra tjejer under den turneringen.



Vad har den turneringen och framgången betytt för dig när det kommer till självförtroende, satsning på hockeyn och så vidare?

– Det gav mig jättemycket självförtroende. Jag spelade inte så mycket i början av den turneringen eftersom jag kom in som en av dom sista.

– Jag byggde upp självförtroendet under turneringen och jag måste ge mig att jag tog chansen når jag fick den. Någon blev sjuk och då fick jag spela i en högre ”line”. Jag tog inget för givet utan då jag var där fortsatte jag att trumma på och blev inte bekväm i ”nu får jag spela och kan sätta mig lugnt och inte göra något extra”.



Thea Johansson följde givetvis U18-VM i Östersund och den silverresa som spelarna i det laget gjorde.

– Jag följde svenska tjejerna härifrån och det var jättehäftigt. Jag känner en hel del av tjejerna i det laget och även spelat med flera av spelarna.

– Den resan det laget gjorde… Även om det blev som det blev i sista matchen (storförlust mot Kanada) tycker jag att inget annat lag skulle vara där i finalen. Svenska tjejerna skulle vara där.

– Jag tror tjejerna var så överväldigade och i det momentet som blev fanns det inte mycket annat att göra än att spela färdigt matchen. Lite liknande var det för oss då vi mötte USA i finalen. Det var många bra spelare som nu var med i Östersund som ska ta med sig allt positivt från turneringen.

Thea Johansson. Foto: Privat.

Uppmärksammades det i USA att Sverige vann semifinalen mot favorittippade amerikanska laget?

– Både och. USA är ett stort land och jag blir ibland chockad över att så många bryr sig så lite. Vi hockeytjejer i väldigt insatta i svensk hockey. Alla som jobbar inom idrotten eller spelar ishockey är insatta.

– Jag får känslan av att det inte är samma sak här. Man bryr sig väldigt mycket då det går bra, men inte lika mycket då det går lite sämre, skrattar Thea Johansson och fortsätter:

– Sedan finns det såklart dom som bryr sig jättemycket. Känner man någon i laget blir det såklart också en annan grej. Det finns så många andra grejer här så man kanske inte tänker på just ett U18-VM.

Har dialog med förbundskaptenen

Du var med i VM förra året, har du en dialog med Ulf Lundberg kring landslags och VM-spel?

– Ja, det har jag. Han var här när vi mötte Penn State för tre veckor sedan. Det är jättekul att han har en sådan förståelse och tar sig tid att åka hit för att kolla på oss. Han var runt och kollade på hela campusen här, vilket också känns kul och bra.



Hur länge blir du kvar i USA?

– (Skratt) Vi får väl se. Jag tar ett år i taget, vilket jag tycker känns bra och har inte låst mig till någonting. Som det ser ut just nu spelar jag för Mercyhurst nästa säsong också, men man vet inte och det kan hända mycket på vägen, avslutar Thea Johansson.

