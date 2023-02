UPPGIFTER: Edmonton vill ha Erik Karlsson

Erik Karlssons återuppståndelse har inte undgått någon. Nu är svensken ett föremål för tredjspekulationer – och nu sägs Edmonton ha ett konkret intresse.

– De måste få San José att betala fyra till fem milljoner dollar per säsong i fyra år, säger Elliot Friedman i Sportsnets segment 32 Thoughts.

Edmonton Oilers är ute efter en back som kan flytta pucken. Frågan är då om det finns någon bättre sådan i hela ligan än Erik Karlsson.

Svenskens säsong är historiskt bra och superstjärnan sätter upp siffror som vi inte har sett på 30 år. Det samtidigt som San José är ett av ligans sämsta lag. I och med är Sharks inte stängda till möjligheten att trejda sin nyckelspelare för att få in framtidsnamn och draftval.

Det är då Oilers kommer in i bilden. De behöver någon som kan ta deras backspel till en ny nivå och är i år en legitim utmanare i Stanley Cup-slutspelet. Men för att det hela ska kunna ske måste Edmonton trolla med lönetaket.

Lönen som ställer till det

Erik Karlsson lyfter nämligen en lön på 11,5 miljoner dollar per säsong, och Oilers har inte mer utrymme än för att klämma in en spelare med en årslön på sex-sju miljoner dollar per säsong. Något som gör att San José kommer behöva behålla i runda slängar 40 procent av lönen tills kontraktet är slut – om fyra år.

– Ingen vet just nu om San José kommer vara villiga att göra det här. Så innan vi ens börjar tänka på sannolikheten av en trejd är det nummer ett på listan. Det andra är hur sugen Karlsson är på att gå till Edmonton. Men innan matten fungerar vet jag inte om resten av affären kan fungera, säger Elliot Friedman i 32 Thoughts.

Skulle en trejd bli verklighet innebär det att vi får se Karlsson tillsammans med Connor McDavid. En kombination som onekligen låter lockande på förhand.

