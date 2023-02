MoDo förlorade heta seriefinalen: "Tycker vi är solklart bättre än Björklöven"

Det var kanske en förhandsvisning på vad som väntar under våren. Publikfest och två bra lag gjorde upp i Umeå – då var Björklöven snäppet vassare i seriefinalen mot MoDo och vann med 3-0.

Björklöven vinner seriefinalen mot MoDo och täpper till gapet lagen i mellan till fyra poäng. Det efter att ha vunnit med 3-0 mot rivalen på hemmaplan.

– Jag tycker vi är solklart bättre än Björklöven. De har två lägen i den första perioden och båda blir mål. Vi har våra lägen men träffar inte mål, säger Mattias Karlin i C More.

Det var dock MoDo som började klart starkast och tog inititativet i matchen. Men det var ändå hemmalaget som tog ledningen genom Christopher Bengtsson.

Där och då svängde matchbilden en del och istället var det Björklöven som skapade de hetaste chanserna.

– Det var en bra match. Vi spelade bra och utnyttjade våra chanser. Killarna blockade skott. Grymma fans för oss och det är alltid lite fler folk här på rivalmöten, säger Björklövens målvakt Joona Voutilainen till C More.

Tre av fyra matcher mot MoDo har blivit seger

I slutet av den första perioden fortsatte Björklöven att ligga på och Mattias Nörstebö utnyttjade ett skottläge i en kontring för att pricka in 2-0.

Efter det backade Björklöven hem och försvarade sig på ett ypperligt sätt mot serieledarna som desperat försökte komma tillbaka in i matchen, utan framgång.

Istället punkterade Daniel Rahimi matchen med ett mål i tom kasse i slutet av den tredje perioden. Det var Björklövens tredje seger på fyra matcher mot MoDo.

– Rolig match, grym vinst. Det blev lite kriga därute när vi inte fick spela lika mycket puck. Vi har en grym keeper i dag, han står på huvudet och tar allting. Vi ska jaga så länge det finns chans, vi är som ett gäng vargar, säger Fredric Andersson.

