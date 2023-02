Här är hockeyprofilerna som kan vinna Guldskölden

Årets finalister är klara! Sedan 2007 har besökarna på Hockeysverige.se's systersajt SvenskaFans röstat fram de bästa svenska sportjournalisterna i Sverige. I år firar Guldskölden 15 år - och en hel del hockeyprofiler har röstats fram till finalomgången.

Det råder i vanlig ordning fotbollsdominans bland Guldsköldens journalister. Men en hel del hockeyprofiler kan också plocka hem priser. Röstningen pågår till den 17/2 och den 23/2 delas priserna ut på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Ishockeyn lade beslag på sju nomineringar till Guldskölden. Du röstar fram dina favoriter här.

Årets kommentator:

Lena Sundqvist, TV4/C More

Lena Sundqvist har blivit den kanske mest profilerade ishockeykommentatorn på TV4. Vi ser henne främst i samband med SHL-sändningarna, där hon både agerar kommentator och studioankare.

Lasse Granqvist, TV4/C More

Den kanske mest folkkära kommentatorn någonsin. Lasse Granqvist har mängder med klassiska referat från både Radiosporten och TV4. Likt Lena Sundqvist både kommenterar och programleder han C More:s sändningar från SHL.

Niklas Holmgren, Viaplay/Nent

Ingen har kommenterat fler NHL-matcher i svensk TV än Niklas Holmgren. Han är lika självklar på en lördagskväll i januari, när Buffalo-Philadelphia står på programmet, som under en avgörande Stanley Cup-final mitt under högsommarvärmen. Under 2022 hörde vi honom också i såväl VM som JVM och Euro Hockey-tour.

Foton: Bildbyrån.

Årets sportjobb:

Utgallrad - Patrik Brenning, Sportbladet

Patrik Brenning låg bakom Sportbladets uppmärksammade artikelserie “utgallrad” som berörde de problem som finns inom svensk ungdomsishockey, med tidig utgallring, manipulerade betyg, systematiskt ekonomiskt fusk, med mera. Brenning prisades för granskningen som årets sportjournalist av Sportjournalistförbundet (SSF).

Årets lokalsportsjournalist:

Jennifer Engström, Sundsvalls Tidning

Jennifer Engström följer den här säsongens stora succélag i SHL, Timrå, på närmast daglig basis. Hon producerar krönikor, intervjuer och heta avslöjanden runt SHL-uppstickaren.

Johan Ekberg, Värmlands Folkblad

Johan Ekberg är nominerad för andra året i rad. Han är den journalist som följer svenska mästarna Färjestad allra mest intensivt. Vi kan både läsa hans texter i Värmlands Folkblad, och höra honom prata hockey i podcasten “VF Hockey”.

Foton: Eva-Lena Olsson/Sundsvalls Tidning samt Håkan Strandman.

Årets Svenska Fans-skribent:

Anton Högsander, Djurgården Hockey

Säsongen förra säsognen var en av Djurgårdens värsta någonsin. De bytte tränare två gånger, de bytte sportchef, de bytte lagkapten, det talades om missförhållanden i spelartruppen - och som lök på laxen åkte de sedermera ur SHL för andra gången på tio år. Även säsongen i HockeyAllsvenskan har varit oväntat tuff. Men Anton Högsander, med en bakgrund på hockeysverige.se, har stått stadigt och fortsatt följa sitt lag i ur och skur, och bidrar närmast dagligen med analyser, åsikter artiklar eller intervjuer.

