Rasmus Andersson blev påkörd av en bil då han körde på en scooter under gårdagen.

Enligt Calgary Flames har svensken släppts från sjukhuset och han ska efter omständigheterna må bra.

Calgary Flames är just nu ute på en bortaturné och är just nu i Detroit för att förbereda sig inför en match mot Red Wings under torsdagsnatten.

Under onsdagskvällen var då Calgarys svenske back Rasmus Andersson på väg till en middag och körde på en scooter. Andersson ska då ha blivit påkörd av en bil och enligt Calgary Flames fördes backen till sjukhus för att testas efter olyckan.

Rasmus Andersson släpptes sedan från sjukhuset sent under onsdagskvällen och mår bra efter omständigheterna meddelar klubben på Twitter.

At approximately 6:00 p.m. ET, Wednesday, February 8 in Detroit, MI, while riding a scooter on his way to dinner, Flames defenceman Rasmus Andersson was struck by a vehicle. Andersson was taken to local hospital for a full battery of tests before being released last night.