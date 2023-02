Jack Hughes har varit en av NHL:s allra bästa spelare den här säsongen.

Men nu meddelar New Jersey Devils coach Lindy Ruff att storstjärnan råkat ut för en skada och blir borta i ett par veckor.

Jack Hughes har varit fullkomligt glödhet den senaste tiden för New Jersey Devils. Storstjärnan har gjort poäng i nio raka matcher och under poängsviten har han skjutit nio mål och 18 poäng, näst bäst i hela NHL under den perioden.

Men nu kommer ett bakslag för Hughes och New Jersey Devils.

Coachen Lindy Ruff meddelar nämligen att storstjärnan har råkat ut för en överkroppsskada. Skadan kommer att bedömas “vecka för vecka” och han förväntas då missa åtminstone ett par veckors spel.

NJ head coach Lindy Ruff announces Jack Hughes out week-to-week with an upper-body injury. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 9, 2023

Jack Hughes har burit New Jersey på sina axlar under vintern och gjort anspråk på att vara en MVP-kandidat i hela ligan. På 50 matcher den här säsongen har 21-åringen skjutit hela 35 mål och 67 poäng. Det gör att han ligger trea i NHL:s skytteliga och nia i poängligan.

Hughes är också en av NHL:s bästa spelare i spel med lika styrka då hans 29 mål är bäst av alla och hans 47 poäng i lika styrka är näst bäst, endast Erik Karlsson är bättre med 51 poäng.

