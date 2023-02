André Burakovsky klev av redan efter 20 sekunder i Seattle Krakens förra match.

Nu meddelar klubben att svensken har satts upp på skadelistan.

När Seattle Kraken mötte New York Islanders under natten mellan tisdag och onsdag så fick de klara sig utan toppforwarden André Burakovsky.

“Lill-Burra” spelade nämligen bara i 20 sekunder innan han lämnade matchen med en skada.

– Det är inte idealiskt att tappa en kille i hans första byte, 20 sekunder in i matchen, men sådana saker händer, sade Seattles tränare Dave Hakstol efteråt.

André Burakovsky ska ha ådragits en underkroppsskada och under torsdagen meddelar nu Kraken att svensken sätts upp på “Injury reserve”, lagets skadelista. Det innebär att Burakovsky missar minst en veckas spel. Det är dock ännu okänt vad det är för skada samt hur länge han kan tänkas vara borta.

The #SeaKraken have recalled forward John Hayden from the Coachella Valley @Firebirds.



Additionally, the team has activated defenseman Justin Schultz off of IR and placed forward Andre Burakovsky on IR. pic.twitter.com/FEIBLHXP0h