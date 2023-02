I fredags stod det klart att Brynäs gjort klart med den profilstarka värvningen av Jussi Olkinuora. Nu meddelar man att Tomi Karhunen lämnar, till följd av detta.

"Valt att söka sig vidare”, skriver klubben.

Så sent som den 9 november valde Brynäs att plocka in Tomi Karhunen i sin målvaktsbesättning. Då var det efter en tid där Anders Lindbäck inte kommit upp i sin förväntade nivå. Nu ser situationen plötsligt väldigt annorlunda ut och Karhunen väljer att lämna. Det meddelar klubben under onsdagen.

Den 33-årige målvakten går miste om en plats då Linbäck har hittat fin form mellan stolparna under de senaste veckorna, samtidigt som klubben nyligen gjort klart med en riktigt stjärnvärvning.

Jussi Olkinuora, som vunnit både OS- och VM-guld med Finland presenterades i fredags och blir den stora tungan på vågen för att Karhunen lämnar, något klubben menar att han själv valt.

“Med Jussi Olkinuoras ankomst till Brynäs förra veckan har konkurrenssituationen gjort att 33-åringen från Oulu valt att söka sig vidare”, skriver klubben på sin hemsida.

Den finska målvakten som återvände för att göra sin andra sejour i Brynäs, hann endast med sex framträdanden i SHL under sina tre månader under kontrakt.

