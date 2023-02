Efter uppgifter från Expressen under gårdagen var Carter Camper på väg bort.

Nu står det klart. Klubben tackar av den 34-årige amerikanen.

– Har funnits en önskan från Carter att få spela någon annanstans, säger Leksands sportchef “Tjomme”.

SportExpressen var först med uppgifterna om att Carter Camper har gjort sin sista match i Leksand, detta under gårdagen. I dag bekräftas detta av klubben.

– Leksands IF och Carter Camper har valt att avsluta samarbetet. Vi har tittat på olika lösningar in i framtiden med tanke på att vi nu närmar oss deadline för övergångar. I den uppkomna situationen har det också funnits en önskan från Carter och hans representanter att ges möjligheten till att få spela någon annanstans, säger sportchefen Thomas “Tjomme” Johansson på klubbens hemsida.

Denna säsong är Campers tredje i Dalaklubben, men efter en period av spekulationer och ett utgående kontrakt går han vidare.

Klar för ny klubb

Enligt tidigare uppgifter från Falu-Kuriren kommer han att hamna i schweiziska Zug. Något som även bekräftas samtidigt som Leksand meddelar att spelaren lämnar.

– Han kommer med mycket erfarenhet och kommer att komplettera vårt lag perfekt fram till slutet av säsongen, säger Zugs sportchef Reto Kläy på den schweiziska klubbens hemsida.

Det blir därmed ett “byte” mellan lagen, då uppgifter pekar på att Leksand snart får tillbaka sin skyttekung, Peter Cehlarik, som bröt sitt kontrakt med Zug i måndags.

– Efter en sportslig utvärdering, både i närtid och framtid, har vi gemensamt med Carter kommit fram till att skiljas här och nu är den bästa lösningen för båda parter. Leksands IF vill rikta ett stort tack till Carter Camper, önska honom och hans familj all lycka in i framtiden och verkligen belysa Carters betydelse för Leksands IF under vår etablering i SHL, säger “Tjomme".

TV: "Joel är ett föredöme både på och utanför isen"