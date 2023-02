Elias Pettersson nämns som en potentiell kandidat att bli ny lagkapten för Vancouver Canucks – samtidigt som han ryktas ha osämja med lagkamraten J.T. Miller.

I en intervju med podcasten “32 Thoughts” svarar han på spekulationerna.

– Vi håller väl inte alltid med varandra under matcherna men han är en lagkompis som jag respekterar, säger Pettersson om Miller.

Förra veckan stod det klart att Vancouver Canucks trejdar bort sin lagkapten Bo Horvat till New York Islanders.

Canucks själva står då utan en kapten men ersättaren till Horvat finns troligtvis redan inom klubben. Både general managern Patrik Allvin och Horvat själv har pekat ut svenske stjärnan Elias Pettersson som kandidat att ta över “C:et”.

Pettersson själv talar nu ut om lagkaptenssnacket då han under All Star-helgen medverkade i podcasten “32 Thoughts”.

– Det känns bra. Vi har inte haft några diskussioner om just att vara kapten men vi har haft lite snack om att jag ska ta en mer ledarskapsroll. Det är jag glad att höra men samtidigt vill jag inte stressa mig in i någonting. Det är inte det lättaste jobbet att vara kapten, jag såg ju hur det var för Bo och alla frågor han fick svara på efter träningarna och så vidare, säger Pettersson och fortsätter:

– När jag fattar ett beslut så vill jag bara att det ska vara rätt så jag vill inte stressa fram någonting.

“Finns inget problem där”

Vancouver Canucks har haft en rörig säsong så här långt och känslan har varit att laget inte alltid har dragit åt samma håll.

Det har då dykt upp spekulationer om en påstådd osämja mellan Elias Pettersson och J.T. Miller. I “32 Thoughts” ger han sin egen version om relationen med Miller.

– Det är bra. Vi håller väl inte alltid med varandra under matcherna men han är en lagkompis som jag respekterar. Han är en kille som jag gillar att spela hockey med. Det är alltid mycket spekulationer men det är en lagkamrat som jag respekterar. Det finns inget problem där.

J.T. Miller har varit under lupp flera gånger under årets säsong, både för sina defensiva brister samt sina ibland märkliga aktioner ute på isen. Bland annat så visade Miller stor frustration i en match mot Winnipeg Jets för att målvakten Collin Delia inte åkte till båset för en extra utespelare när Vancouver låg under med 3-2 då det endast återstod en minut av matchen. Millers frustration ledde till att han, samtidigt som han hade pucken, höjde sin klubba och slog den i målet bakom Delia för att få honom att åka ut mot båset.

Pettersson ger nu sin syn på Miller både som spelare och människa.

– Han är en väldigt skicklig spelare sedan är han också… Jag vet inte om känslosam är rätt ord. Han är en vinnarskalle och ibland kanske han kan bli lite hetlevrad. Men han bryr sig väldigt mycket och vill bara vinna.

