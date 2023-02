Väldigt viktiga poäng stod på spel i kvällens match mellan Luleå och HV71.

Då var det Luleå som tog två poäng efter att Julius Honka skjutit det avgörande 3-2-målet med endast två sekunder kvar av förlängningen.

– Vi behövde verkligen poängen, säger Honka till C More.

Trots landslagsuppehållet spelades det en SHL-match under tisdagskvällen då Luleå och HV71 möttes i Norrbotten för en match där väldigt viktiga poäng stod på spel.

Luleå kunde ta sig tillbaka upp på slutspelsplats vid en seger medan HV71 kunde minska gapet upp till Brynäs ovanför kvalstrecket om de vann kvällens match.

Det blev hemmalaget som kunde vinna med 3-2 efter förlängning för att ta två poäng och kliva upp på slutspelsplats igen.

Luleå var det klart bättre laget i den första perioden och satte stor press ner mot HV-målet. Men det var HV71 som tog ledningen. Mitt i ett väldigt långt Luleåanfall så bröt HV upp i en kontring och Radan Lenc sköt ett skott som slank igenom målvakten Matteus Ward och retligt rullade förbi mållinjen.

Den glider in! Radan Lenc ger gästerna ledningen i Luleå 🚨 #twittpuck pic.twitter.com/GJHC092N8R — C More Hockey (@cmorehockey) February 7, 2023

Trots att Luleå var det bättre laget spelmässigt så var det alltså HV71 som hade ledningen efter 20 spelade minuter.

– Vi har övertag, släpper egentligen bara två målchanser och de gör mål på en av dem. Det är jäkligt surt att de får in den. Vi har massvis med målchanser men skjuter utanför. Vi måste börja pricka mål, säger Luleåbacken Oscar Engsund till C More.

Blixtvändning av Luleå

Den andra perioden blev sedan ett ställningskrig där inget av lagen skapade heta målchanser. Helt plötsligt vaknade då Luleå till liv och i slutet av mittperioden vände de 0-1 till 2-1 på blott 37 sekunder.

Julius Honka pangade in kvitteringen via ett direktskott och bröt då en sex matcher lång poängtorka. Precis efteråt så kom också 2-1 av en annan finsk spelare då Joonas Rask skickade pucken i nät efter en fin passning av Tomi Sallinen.

– Jag tycker det speglar hela perioden. Vi kommer inte upp i nivå. Hittills är det bara första tio minuterna som är okej men sedan tycker jag inte vi kommer upp. De får fast oss alldeles för mycket och vi får inga långa anfall på dem. De fick utdelning till slut, säger HV:s Simon Önerud om lagets tapp.

Luleå vänder mot HV71 – på 37 sekunder 🤯 #twittpuck pic.twitter.com/nxjnWVk00C — C More Hockey (@cmorehockey) February 7, 2023

“Hade förväntat mig mer”

Det var ingen underhållande match utan det märktes att det var två pressade lag som möttes.

– En ganska dålig period hockeymässigt med svagt passningsspel, tempot är inte högt. Jag hade förväntat mig mer av en slutspelskaraktär men det har det inte varit, säger C More-experten Staffan Kronwall efter andra perioden.

Experten menar också att bristen på spets hos de båda lagen ledde till ett bristande anfallsspel.

– Det är väldigt märkbart att lagen saknar sina två bästa spelare, André Petersson i HV och Isac Brännström i Luleå (som är med landslaget). De står för spetsen och det är märkbart hur det påverkar hierarkin i laget och kemin i kedjorna. Det ska man inte underskatta för det är två spelare som kan avgöra matcher på egen hand.

I den tredje perioden steppade HV71 upp i jakten på en kvittering och till slut fick de också utdelning. Luleå slarvade med pucken i egen zon och lyckades inte få ut pucken i mittzon vilket HV utnyttjade och snabbt passade runt pucken. Den landade till slut hos Radan Lenc framför mål som bara stötte in hans andra mål i matchen för 2-2.

Honka avgjorde: “Glad att pucken gick in”

Det målet såg till att lagen delade på poängen då matchen gick till förlängning. Båda lagen hade bra målchanser utan att göra mål och det såg då ut att bli straffläggning.

Men Luleå fick en offensiv tekning med fem sekunder kvar att spela. Jack Connolly vann då tekningen och fick bak pucken till Julius Honka som fick stort utrymme att ladda skott. Honka snärtade då in det avgörande 3-2-målet för att se till att Luleå tog bonuspoängen.

– Vi behövde vinna och det var en slutspelsmentalitet i laget. Jag är glad att pucken gick in där, det var väldigt viktiga poäng för oss. Vi behövde verkligen poängen och detta var en bra laginsats. Det är skönt att ta med oss detta inför uppehållet, säger finländaren till C More efteråt.

Luleås två poäng gör att de kliver upp som nia i tabellen på 58 poäng och de är då en poäng före Rögle som nu ligger utanför slutspelsplats. HV71 knappar dock in en poäng gentemot Brynäs och det skiljer nu tre poäng mellan lagen. Luleå och HV71 har dock en match mer spelad än övriga lag runt omkring sig.

Luleå – HV71 3–2 OT (0-1,2-0,0-1,1-0)

Luleå: Julius Honka 2, Joonas Rask.

HV71: Radan Lenc 2.

