Vancouver Canucks har som bekant inte haft den lättaste av säsonger. Nils Åman var en av lagets stora utropstecken i början av säsongen – nu är rookien tillbaka i NHL.

Nils Åman lämnade Leksand inför den här säsongen och många förväntade sig att han skulle ta en plats i AHL till att börja med.

22-åringen började dock säsongen på bästa sätt och imponerade så pass mycket att han fick inleda med Vancouver Canucks. Där fortsatte centern att imponera och totalt blev det 35 matcher med ett mål och fyra assist som resultat innan Vancouver skickade ner svensken.

Men nu är han tillbaka igen.

Canucks meddelade under lördagskvällen att man har, tillsammans med Vasiliij Podkolzin och Phil Di Giuseppe kallat upp honom till NHL igen.

General Manager Patrik Allvin announced today that Forwards Vasily Podkolzin, Phillip Di Giuseppe and Nils Aman have been recalled from Abbotsford (AHL).