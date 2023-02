Malmö förlorade stort i bottenfinalen mot HV71.

Då var Emil Sylvegård riktigt förbannad på HV-backen Emil Andrae då Sylvegård tycker att han filmar.

– Han är en filmare som kanske ska bli skådespelare i stället. Om det blir kval så kommer jag köra över honom, säger Sylvegård till C More.

Under lördagen möttes HV71 och Malmö i en bottenfinal i SHL. HV71 vann då stort med hela 5-1.

Det var då irriterat i Malmö då laget både fick ett mål bortdömt samt ett matchstraff. Emil Sylvegård riktade då sin ilska mot domarna.

– Jag är jävligt förbannad. Det känns som att domarna ska ringa på varenda jävla mål vi gör. Det har varit så hela säsongen. Det är sjukt frustrerande, säger Sylvegård till C More och fortsätter:

– Sedan har vi hur många lägen som helst men gör ju för fan inte mål, förlåt för att jag svär. Jag är irriterad just nu.

“Han ser ju att Händemark kommer där”

Den stora snackisen efteråt var Fredrik Händemarks matchstraff. Händemark tacklar HV-backen Emil Andrae i ryggen och Andrae åker med ansiktet först in i sargen. Andrae blir då liggandes på isen ett tag innan han tog sig upp på benen och åkte ut till båset.

Händemark åkte på matchstraff efter den tacklingen ❌ 👇 pic.twitter.com/oApGdPw3Bz — C More Hockey (@cmorehockey) February 4, 2023

Malmö var väldigt irriterade över matchstraffet och Emil Sylvegård menar att Andrae filmade.

– Emil Andrae ligger ner, han ser att Händemark kommer men han ligger ner. Det är inte första gången. Han ser ju hela tiden att han kommer, det syns ju på bilderna. Varför inte bara vända axeln emot så är det inga problem. Sedan spelar han direkt i bytet efter. Han har någon också när (Lance) Bouma slår honom och han lägger sig ned direkt, säger Sylvegård.

“Kanske ska bli skådespelare i stället”

I ett klipp som C More visar under intervjun med Sylvegård så syns det hur han tar tag i Emil Andraes tröja och säger några väl valda ord till HV71-backen.

– Jag tycker det är för jävligt att han ligger ner hela tiden. Sånt tillhör inte svensk hockey, säger Sylvegård och berättar vad han sade till Andrae:

– Jag sade att han är en filmare som kanske ska bli skådespelare i stället. Om det blir kval (mellan HV och Malmö) så kommer jag köra över honom.

Irriterad Emil Sylvegård efter förlusten mot HV71: "Sa att jag kommer köra över honom" . pic.twitter.com/luFa7FQ3ni — C More Hockey (@cmorehockey) February 4, 2023

Efter resultatet så ligger Malmö nu sju poäng bakom HV71 samt har elva poäng upp till säker mark. HV71 har dock knappat in och ligger nu bara fyra poäng bakom Brynäs ovanför kvalstrecket.

TV: Studio Oddset Hockey om HV71:s kris