Med en femnationsturnering laddar Damkronorna upp för vårens VM.

Här är förbundskaptenen, Ulf Lundbergs kommentarer inför matcherna i Tyskland.

– Den här truppen är riktigt spännande.

BROMMA (Hockeysverige.se)



Damkronorna åker till Tyskland för att spela en femnationersturnering. Ulf Lundberg har med inte mindre än tre spelare som var med i det framgångsrika U18-landslaget som vann VM-silver i Östersund nyligen, Mira Jungåker, Hilda Svensson och Ebba Hedqvist.



– Om vi tar dom yngsta, Hilda Svensson och Ebba Hedqvist, visar dom så pass mycket när det kommer till skicklighet att läsa spelet, ta rätt beslut och har stora hockey-IQ:n att det ska bli spännande att se hur dom är på högsta internationella nivån. Mira Jungåker är ett år äldre och har varit med oss tidigare och gjort det jättebra, berättar Ulf Lundberg och fortsätter:

– Det är också några spelare som går på college och är aktuella, men inte är med den här gången. Tillexempel Emma Söderberg. Sara Hjalmarsson är också en av dom. När jag var över och hälsade på på spelarnas olika college tittade jag på matchen mellan Minnesota-Duluth och Minnesota Gophers där Josefin Bouveng spelar och hon har haft en väldigt fin utveckling, men det finns flera där borta som kandiderar.

– Nu var det bättre att dom var kvar. Dom har stora roller i sina lag och har viktiga matcher i slutspelet. Ingen från NDHL är heller med. Just med tanke på att det är inlagt två matcher under veckan vi är borta. När förbundet lagt in matcher där tog jag beslutet att inte ta med spelare därifrån.

Ida Boman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Trots att flera spelare som kanske skulle tagit en tröja inte är med känner sig Förbundskaptenen mycket nöjd med sin trupp till Füssen.– Den här truppen är riktigt spännande. Fyra matcher på fyra dagar är en grym chans att kunna visa vad man går för, att stärka sina aktier inför VM.Tre av dom uttagna spelarna, Josefine Holmgren Jessica Adolfsson och Linnea Johansson har alla haft skadebekymmer till och från under säsongen.– Jag har gjort den bedömningen utifrån om dom kan leverera i landslaget. Ja, det kan dom och är kort och gott ”fit for fight” och det ska bli intressant att se alla tre. Linnea Johansson har inte kunnat vara med våra två senaste samlingar. Hon är ett gränsfall och har bara spelat sex matcher innan vi åker. Hon har ändå redan kommit tillbaka så pass bra efter sin skada.

På målvaktssidan har Ulf Lundberg satsat på två orutinerade och unga målvakter i form av Ida Boman och Tindra Holm.

– Ida har varit med oss ganska mycket. Hon är förstamålvakt i Djurgården, får stort förtroende, spelar kontinuerligt och gör det bra. Det är ofta så med målvakter, men även utespelare, att dom kommer upp, det skrivs mycket om dom och i det här fallet även etablerat sig på seniornivå. Sedan fortsätter oftast utvecklingen, vilket det gjort för Ida.

– Hon är stabil, men jag tycker också att hon kan hitta en räddning där du kan lägga bort din handbok i allt vad målvaktsspel heter. Här är det bara att slänga sig över och hitta en räddning på bortre sidan. Hon har den explosiviteten och förmågan.

– Tindra är högerplockare. Intressant målvakt som gjort det jättebra i Long Island under hösten. Hon var även med utvecklingslandslaget i somras. Hon gjorde en jättebra turnering senast hon var med så vi har ett bra målvaktspar.

Förväntningarna: “Sätta en hög lägstanivå”

Emma Nordin har tackat nej.

– När jag sonderar kollar jag vilka som är utvecklingsbara. Emma är den enda som sagt att hon inte är uttagningsbar. Några andra återbud har jag inte fått.



Vad förväntar du dig av den här turneringen?

– Jag förväntar mig att vi ska kunna hitta ett sätt att hantera fyra matcher på fyra dagar. Vi ska även sätta en hög lägstanivå.

– I stora delar av matcherna under båda våra senast turneringar har varit ytterligare ett steg framåt sedan VM. Vi ska vänja oss vid den höga nivån. Jag förväntar mig också att spelarna är hungriga på att visa upp sig.

TV: Experterna: Svensken som har störst chans att vinna poängligan

Som alltid, mycket. Det mest intressanta är att se vilka spelare är bäst när det gäller som mest.– Nu vet alla att finalen var tuff och oerhört lärorik. Det har inte gått så länge ännu, men spelarna kommer om ett tag kunna känna att dom lärde sig mycket av den.– Jag var även på plats i Wisconsin under U18-turneringen innan. Att se på plats och hur tjejerna agerar, inte minst i matchförståelse hänseende, i vilket läge man tar byte, vad man tar för beslut med pucken då det är kort tid kvar, hur man kommunicerar, har för kroppsspråk och så vidare. Sådant ser man bäst på plats, avslutar Ulf Lundberg.