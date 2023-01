St. Louis Blues är inne i en tung period just nu. I natt förlorade laget sin femte raka match efter att man tappat en 2–0-ledning till 2–4-förlust i den tredje perioden mot Winnipeg Jets.

Pucken studsar inte riktigt St. Louis Blues väg för tillfället.

I natt såg laget ut att bryta sin fyra matcher långa förlustsvit när laget tidigt i den tredje perioden gick ifrån till en 2–0-ledning i bortamatchen mot Winnipeg Jets. Hemmalaget var dock långt ifrån ett slaget lag och lyckades via fyra raka mål i den avslutande akten vända på matchen och vinna med 4–2.

Succébacken Josh Morrissey fick in en snabb reducering bara 40 sekunder efter att Blues ryske forward Nikita Aleksandrov dubblat bortalagets ledning och halvvägs genom perioden hade Mark Scheifele kvitterat matchen.

“Ett turmål”

Morrissey prickade sedan in det matchvinnande 3–2-målet efter att han lyft in en puck från mot Jordan Binnington som i sin tur styrdes via Blues-forwarden Brayden Schenn och in i mål.

– Vi skulle ha tagit oss ur denna match tidigare. Vi gjorde inte det och de gjorde mål. Andra målet är en snabb spelvändning och det tredje målet är ett turmål som går in via vår kille, säger tränaren Craig Berube till NHL.com.

Jets jagar i toppen

Förlusten innebär att Blues nu har fem raka förluster och tappar viktig mark i slutspelsjakten i den västra konferensen. I skrivande stund har laget åtta poäng upp till Colorado Avalanche på den andra wild card-platsen i konferensen.

Winnipeg, å sin sida, stormar mot toppen i Central Division och ligger nu bara en poäng bakom Dallas Stars på förstaplatsen i divisionen.

Winnipeg Jets – St. Louis Blues 4–2 (0–0, 0–1, 4–1)

Winnipeg: Josh Morrissey 2 (10), Mark Scheifele 2 (31).

St. Louis: Jake Neighbours (4), Nikita Aleksandrov (3).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.