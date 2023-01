Även de mest osannolika drömmar kan gå i uppfyllelse.

Det visade collegemålvakten Matt Berlin när han i natt plötsligt fick NHL-debutera.

– Jag är säker på att han kommer bära med sig det minnet resten av livet, säger Edmontons tränare Jay Woodcroft till NHL.com.

Inom idrott öppnar skador ofta för nya hjältar. I natt hände just det, men på det mest spektakulära vis.

När både Mike Smith (långtidsskadad) och Stuart Skinner (sjukdom) inte kunde komma till spel i Edmonton Oilers match mot Chicago Blackhawks inatt, tvingades man akut ta in en andramålvakt till Jack Campbell.

Valet föll på den 25-årige collegemålvakten och Edmonton-födde, Matt Berlin som inför nattens NHL-omgång var helt okänd för de flesta.

– Jag satt och pluggade psykologi och pulsen ökade. Det var otroligt, säger Berlin till NHL.com.

Men det fantastiska slutade inte där.

Hoppade in sent: “Trodde att de skojade”

När matchens tre perioder nästa var färdigspelade och hemmalaget Edmonton hade säkrat en 7–3-ledning hände det osannolika. Med 2.26 kvar på klockan vinkade tränaren Jay Woodcroft in Berlin på isen för att ersätta Campbell. Publiken reste sig upp ur sina stolar och gav honom en stående ovation i hemmaarenan samtidigt som han ställde sig mellan stolparna.

– Jag trodde att de skojade, men Woodcroft sa åt mig att vara redo när det var tre minuter kvar och att jag vid första visslan efter det skulle hoppa in. Så jag stretcha lite och tog några djupa andetag. Mitt hjärta slog hårt under de fyra minuterna efter att han berättade. När jag väl kom in och drack lite vatten kände jag mig okej, säger Berlin.

Beslutet att byta in 25-åringen som gör sitt fjärde år på University of Alberta var enhälligt mellan tränarna och spelarna. Berlin fick rädda ett skott och höll därmed även nollan under sitt korta inhopp.

– Det var inte meningen att vara respektlösa mot Chicago, vi försökte bara ge ett coolt ögonblick som var här och levde sin dröm om att spela i NHL. Han är fortfarande ung och spelar för ett bra program i Alberta, vi kanske får se honom i ligan en dag, säger Connor McDavid

