Det var ett omdiskuterat mål i toppmötet mellan Djurgården och Björklöven då “Löven” hade för många spelare på isen under en kort stund innan Maxime Fortiers mål.

Efteråt var DIF-tränaren Johan Garpenlöv då frustrerad över situationen.

– Det är jättesynd när vi har fyra domare som har en uppgift att kolla på det, säger Garpenlöv till C More.

När Björklöven och Djurgården möttes i Umeå vann “Löven” med 7-3. Under onsdagskvällen möttes lagen på Hovet och då vann Björklöven med samma segermarginal då det blev 6-2 till tabelltvåan.

Djurgården var dock länge med i matchen och det stod både 1-2 och 2-3 men i tredje perioden så rann det iväg för bortalaget.

Trots storförlusten så var DIF-tränaren Johan Garpenlöv nöjd med insatsen förutom att de gör misstag som leder till mål bakåt.

– Vi förlorar med 6-2 men jag tycker vi gör en jättebra första period. Sedan blir vi hårt straffade på ett misstag vi gör och hamnar i underläge. Andra perioden så gör vi det helt okej. Vi svarar upp bra och spelar bättre. Sedan blir vi straffade igen av misstag och det smäller. Det känns som att varje misstag vi gjorde så blir vi straffade. Vi vet att det är ett skickligt lag och de har mycket spets, då får man inte göra den typen av misstag som vi gjorde, säger Garpenlöv till C More

“Alla vet att det inte ska vara mål”

En situation som fick stor uppmärksamhet under matchen var Maxime Fortiers 1-3-mål i den andra perioden. Fortier kom helt fri i boxplay och hängde dit pucken i nättaket men på reprisen syntes det att Fortier hoppade in på isen lite väl tidigt vid ett flygande byte och för en kort stund hade Björklöven en spelare för mycket på isen innan Fortier kom i sitt friläge.

Protester på Hovet när Björklöven utökar ledningen 🏒 😤 pic.twitter.com/4nnAUjzrIE — C More Hockey (@cmorehockey) January 25, 2023

Bytet uppfattades dock inte av domarna och målet godkändes. Johan Garpenlöv var märkbart irriterad över domslutet i båset och efteråt uttryckte han besvikelse över att målet godkändes.

– Tredje målet vet vi ju alla att det inte ska vara mål. Det är synd att inte fyra domare kan se det. Det är jättesynd när vi har fyra domare som har en uppgift att kolla på det så det är tråkigt. Det målet sätter ju en prägel på den här matchen, vi blir ännu mer jagande. Sedan tycker jag ändå att killarna gör det bra men vi får jaga efter det, säger Johan Garpenlöv.

Djurgården har nu förlorat sju av sina åtta senaste matcher och ligger femma i tabellen, sex poäng bakom Södertälje och Mora som ligger ovanför i tabellen och hela 20 poäng bakom serieledande MoDo.

