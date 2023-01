Profilen David Åslin spelar just nu i Norge. Men faktum är att i dag, för tio år sedan, stod 33-åringen för en minnesvärd debut för Växjö Lakers.

– Jag blev placerad i förstafemman med Jan Hlavac och Robert Rosén, berättar Åslin för Hockeysverige.se.

Den 25:e januari 2013, alltså för exakt tio år sedan, skulle Växjö ta emot MoDo i Vida Arena. Drygt 5000 åskådare hade letat sig till hallen för att se ett av svensk hockeys stora överraskningslag. In i laget kom till matchen en spelare som skulle göra avtryck redan i sin debut, David Åslin.

– Jag spelade med Troja i Hockeyallsvenskan och på torsdagen var vi på väg till en bortamatch mot Djurgården. Jag fick veta på förmiddagen att jag hade blivit utköpt och skulle spela med Växjö under fredagen hemma mot Modo, berättar David Åslin då han minns tillbaka på debuten i elitserien/SHL.

– Det enda jag tänkte på under hela Djurgårdsmatchen var matchen jag skulle spela med Växjö dagen efter.

– Vi kom hem till Ljungby vid fyra på natten och jag hade inte kunnat sova en sekund på bussen hem.

Nu var det bara att packa om grejerna för David Åslin och bege sig till Växjö.

– Klockan nio dagen efter bar jag min trunk in i Växjö Lakers omklädningsrum där jag fick träffa mina nya kompisar. Jag hälsade på killarna och sedan hade vi en kort träning vid tio. Det var ändå en ganska nedstämd stämning eftersom laget inte hade vunnit några matcher på sju eller åtta omgångar och verkligen behövde poängen.

– Efter värmningen åkte jag till mitt hotellrum för att vila lite. Sedan åkte jag ner till samlingen som var vid 17. Matchen skulle börja 19. Jag blev placerad i förstafemman med Jan Hlavac och Robert Rosén. Innan vi skulle ut på introt ropade Sam Hallam till mig ”Ta vara på denna kväll, njut och ge allt. Man får bara en elitseriedebut. Glöm inte det”.

Växjö vann matchen med 3-2. Laget fick sina efterlängtade poäng och för David Åslin blev det en succédebut som han sent kommer att glömma.

– Det var slutsålt och bra tryck i hallen. Matchen var jämn och jag fick avgöra den med mitt 3-1 mål i tredje perioden. Passningen kom från Robert Rosén.

Spelar i Norge

David Åslin spelade kvar i Växjö till och med mitten av säsongen 2014/15.

– Vi hade två riktigt roliga slutspel och åkte snöpligt ut i semifinal båda gångerna. Jag minns tiden i Växjö som positiv. Det var väldigt många bra hockeyspelare i det laget och jag fick vänner för livet där. Växjö Lakers var också en otroligt välskött förening och hade en stark organisation.

Numera spelar David Åslin i norska Ringrike.

– Jag och familjen trivs bra här i Norge och det går bra för mig. Jag snittar runt en poäng per match. Eftersom jag bröt min hand, tvingades till operation och var borta i åtta veckor har jag bara hunnit spela 20 matcher. Nu är jag tillbaka och vi trycker på för att ta den sista slutspelsplatsen, berättar David Åslin som ännu inte vet hur hans nästkommande säsong kommer att se ut.

– Nej, det är inget klart ännu. Jag trivs som sagt var bra här, men jag har också förfrågningar från både Österrike och Tyskland att ta ställning till.

David Åslin har inte mindre än tre gånger fått utmärkelsen Årets mål i SHL.

