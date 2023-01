Det blir inget mer spel för Magnus Nygren den här säsongen.

Efter gårdagens skräckskada står det nu klart att den svenske Davos-stjärnan missar resten av säsongen.

Det var i gårdagens möte med Bern som olyckan var framme för Magnus Nygren. I samband med att han dansade med pucken på blålinjen fick den svenske stjärnbacken ett felskär och snubblade över sig själv med högerfoten under kroppen.

Under måndagsförmiddagen meddelade Davos att Nygren genomfört en operation för den benfraktur han ådrog sig i olyckan – och att säsongen nu är över för svensken.

Gjorde 242 grundseriematcher för Davos

Matchen mot Bern i går blev således den sista i Davos-tröjan för Magnus Nygren, som innan jul gjorde klart med en återkomst till Färjestad till nästa säsong.

Nygren har spelat i den schweiziska storklubben sedan 2017 och noterades för totalt 141 poäng på 242 matcher i den schweiziska ligan med Davos, vilket är nästan lika många matcher som han gjort i SHL med Färjestad (253).

Under sin tid i klubben blev han uttagen till ligans All-Star Team (2018) och vann backarnas skytteliga under säsongen 2020/21 med sina 14 fullträffar. Davos vann inget schweiziskt mästerskap under svenskens tid i klubben.

SVEP: Alla mål från nattens NHL-matcher