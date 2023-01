Filip Gustavsson stod för en av säsongens mest spektakulära räddningar i natt. Svensken rånade Marcus Johansson på ett till synes givet kvitteringsmål, när Minnesota 4-2-besegrade Washington.

– Jag fattar inte hur den inte gick in, sade Johansson efter matchen.

Filip Gustavsson har varit ett av säsongens stora, svenska utropstecken. Rookiemålvakten har imponerat stort, och verkligen gett Marc-André Fleury en rejäl kamp om speltiden. I natt stod den blågula talangen för en ny stormatch, när Minnesota besegrade Washington med 4-2.

Gustavsson räddade 34 skott och utsågs till matchens andra stjärna. Framför allt gjorde han en galen räddning med sin skridsko, vid ledning 3-2 med knappt fyra minuter kvar. Marcus Johansson skulle bara lägga in kvitteringen, när landsmannen fick upp en skridsko och stoppade pucken på ett spektakulärt sätt.

– Jag tror den träffade min skridsko. Man måste stoppa pucken på något sätt. Det handlar bara om att lista ut hur man ska röra den där delen av kroppen, och lyfta den (skridskon) lite, sade matchvinnarmålvakten enligt nhl.com.

Marcus Johansson var förbluffad över räddningen.

– Jag tror pucken rullade på hans ben. Jag fattar inte hur den inte gick in. Men det är väl så det går ibland, antar jag.

Se galna räddningen

Filip Gustavsson har vunnit elva av 17 matcher den här säsongen. Han har dessutom 92,6 i räddningsprocent, och släpper in 2,16 mål per match. Han har vunnit åtta av sina tio senaste matcher, och släppt in två mål eller färre i tio av sina senaste tolv framträdanden.

I natt var han inte den enda framträdande svensken i Minnesota. Joel Eriksson Ek gjorde 4-2 i tom kasse - och dessutom gjorde Jonas Brodin sitt första mål för säsongen när han satte 2-2 i mitten av den andra perioden.

Se alla höjdpunkter från matchen i videospelaren, högst upp i artikeln.

Washington - Minnesota 2-4

Washington: Martin Fehérváry, Dylan Strome

Minnesota: Jared Spurgeon x2, Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek