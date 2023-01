Pontus Holmberg har imponerat under sin tid i NHL.

Men nu meddelar Toronto Maple Leafs att svensken skickas ner till farmarlaget.

Inför årets säsong flyttade Pontus Holmberg till Toronto för sin första säsong i Nordamerika. Han gjorde då nio matcher i AHL och stod för fyra poäng. Efter det kallades Holmberg upp till NHL och fick debutera hos Toronto Maple Leafs.

23-åringen har sedan imponerat för Toronto där han gjort elva poäng på 28 matcher som rookie samtidigt som han har haft en mindre roll som tredje/fjärdecenter.

Holmberg har dock missat de senaste matcherna på grund av sjukdom och nu meddelar Toronto att svensken flyttas ner till farmarlaget den kommande tiden.

The @MapleLeafs have loaned F Pontus Holmberg to the @TorontoMarlies.