Minnesota Wild är inne i en föryngringsprocess där den nya generationen håller på att ta över. Nu skriver ett av de största framtidsnamnen på ett sju år långt kontrakt – värt strax över en halv miljard svenska kronor.

Matt Boldy har i år tagit steget till att bli en NHL-spelare på heltid. Forwarden har stått för 29 poäng på 42 matcher och är en del av det Minnesota som går starkt i NHL just nu.

Och redan i sin första hela NHL-säsong får nu amerikanen ett jättekontrakt.

