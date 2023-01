Sverige besegrade Slovakien med övertygande 6–1 under gårdagen och är klara för semifinal mot USA. En av många som har imponerats av U18-landslagets spel är Damkronornas förbundskapten, Ulf Lundberg.

– Vi vill ha det målet på seniornivå att driva efter och mot medaljerna, säger Lundberg.

ÖSTERSUND (Hockeysverige.se)



Sverige har på ett övertygande sätt tagit sig till semifinal under U18-VM i Östersund. Igår besegrades Slovakien med klara 6-1 och i sista gruppspelsmatchen dagen innan Finland med 6-1. Detta efter att inlett med knappa förluster mot USA och Kanada. En av många som är imponerad över Sveriges prestation så här långt är Damkronornas Förbundskapten, Ulf Lundberg.



– Jag tycker det är jättehäftigt att se drivet och respektlösheten. Framför allt i matcherna mot Kanada och USA. Mot Kanada, med alla powerplay Sverige fick, fanns det läge att vinna, säger Uffe Lundberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jättekul så här långt och jag tycker att vi tävlar på ett jättebra sätt. Jag tycker också det här med hur vi vill jobba med hög intensitet och korta skift, och inom ramen för det få in tillexempel Hilda Svenssons kreativitetslösningar eller Ebba Hedqvist som kan gå in och bryta mönster, Mira Hallin lika så eller (Mira) Jungåker på backsida…

– Den mixen är bra för det är precis så vi vill jobba. Tydligt puckansvar och attackspelet, vilket det syftar till, men också vara heta på att återta pucken. Nu är det dom allra spetsigaste matcherna kvar, vilket ska bli kul att följa.

"Några av spelarna är och knackar på dörren"

Peter Elander sa i en intervju med hockeysverige.se tidigare i veckan att flera av spelarna redan är redo att spela i Damkronorna. Något som nuvarande Förbundskaptenen till viss del håller med om.



– Mira Jungåker har redan varit med i två turneringar. Både i VM och den i november.

– Jag tycker några av spelarna är och knackar på dörren, vilket är precis som det ska vara. Det ger effekten till dom som spelat mycket i Damkronorna eller spelarna som precis har kommit upp dit att lägga på ytterligare ett kol. Det är den här konkurrensen vi vill ha.

– Peter säger det där lite med glimten i ögat eftersom han säkert minns från sin tid som Förbundskapten att man inte kan ta upp spelare som är allt för unga för tidigt. Jag har visat att det är vad man presterar som räknas och det är också ett antal unga som fått chansen.

Mira Jungåker. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Med tanke på vad du sett sedan du inledde ditt jobb som Förbundskapten 2020, hur ser du på den återväxt vi har idag?

– Man pratar om hur bra den här generationen är. Jag har hållit på så länge med talangutveckling så jag kan svara att ”det vet vi inte ännu”.

– Nu är uppgiften att fortsätta sätta upp kravbilden, vad som krävs för att ta nästa steg, nästa steg, nästa steg…

– Tjejerna som är här har ingen respekt för Kanada, USA och så vidare. Vi vill ha det målet på seniornivå att driva efter och mot medaljerna.



Om du ser nivån på det här svenska laget kontra USA och Kanada, hur ligger man till?

– Jag var i Wisconsin och tittade på U18-VM i somras. Jag tycker att, så här långt i den här turneringen, det är ett steg framåt jämfört med då.

– Sedan handlar det om hur bra deras lag är nu kontra då. Det kan variera lite, men det är en hög nivå. Jag tycker verkligen att vi gnager på dom och tävlar. Som jag sa, med ett fungerande powerplay mot Kanada hade det varit seger.

Uppmaningen: “Ta med det här drivet"

Vad krävs det för att svenska tjejerna ska ta det här sista steget och vara i kapp fullt ut?

– Det krävs att vi kan kombinera den här höga intensiteten som vi vill ha med att kunna spela. Att det går snabbt i skallen och då kunna utföra det kreativa lika snabbt. Att få ihop dom här bitarna är vad vi håller på att mejslar fram nu.

– Det tillsammans med vad vi var inne på med inställningen, att det inte finns något glastak på vägen. Utan det är en oräddhet och ett driv som vi verkligen ska ta vara på.

Sverige vann alltså med klara 6-1 mot Finland, ett resultat som för något år sedan hade känts som en skräll.– Finland i Wisconsin var bättre än Sverige. Så var det. Sergen nu var tydlig och viktig efter förlusterna mot Kanada och USA så jag ser jättemycket fram emot, till att börja med, semifinalen.– Att dom tar med sig det här drivet och nivån på internationell hockey in till sina klubbar. Där är det inte bara ett par kullar dom ska konkurrera med utan där är det hela spektret.– Att dom tar för sig. Att dom tar plats och nyttjar varje minuts istid och gör det bästa av det, avslutar Ulf Lundberg.